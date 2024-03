Vittoria Calcio in lutto, è morto lo storico magazziniere Giuseppe Monteneri

L'89enne era una figura di riferimento per il Football Club Vittoria Asd.

Lutto a Vittoria, in provincia di Ragusa: è morto il signor Giuseppe Monteneri, storico magazziniere del Vittoria Calcio.

La notizia è apparsa nelle scorse ore sui social. L’anziano – 89 anni – era molto conosciuto per la sua passione per il calcio, ma anche per la sua simpatia e disponibilità.

Morto Giuseppe Monteneri, l’annuncio del Vittoria Calcio

Su Facebook il Football Club Vittoria Asd ha scritto: “Il presidente Toti Miccoli, il direttivo tutto, lo staff tecnico e la squadra porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Monteneri per la grave perdita del padre Giuseppe, storico magazziniere del Vittoria Calcio”.

Il signor Giuseppe ha seguito fedelmente la sua squadra del cuore per anni e si era trasformato in un vero e proprio punto di riferimento per allenatori, calciatori e fan. I funerali si svolgeranno giovedì 14 marzo alle ore 11 nella Chiesa Anime Sante del Purgatorio.

Il cordoglio

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Giuseppe Monteneri. “Persona squisita e di poche parole”, ricorda Antonio; “Quanti ricordi… Se ne va via una grande persona, un grande uomo. Un pezzo di storia del Vittoria Calcio. Dispiace tantissimo”, aggiunge Pietro.

Commovente anche il messaggio del nipote, che commenta: “Ti ricorderò per i valori che mi hai insegnato, ma ti ricorderò soprattutto per la tua forza di lottare e amare la vita”.

Foto da Facebook, si ringrazia Franco Assenza per la segnalazione