È morto Maurizio Costanzo, la reazione in diretta tv di Vittorio Sgarbi, il Video

Le prime parole di Vittorio Sgarbi in diretta: "È terribile, è morto nostro padre". Guarda il video completo

E’ morto Maurizio Costanzo, e la giornalista Myrta Merlino, dà la notizia in diretta tv a Vittorio Sgarbi, mentre era intervistato al suo programma di La7, “L’aria che Tira”.

“Devo darti una brutta notizia, è con lui che è nato il tuo personaggio televisivo” – dice la giornalista a Sgarbi che, dopo qualche momento, ha dichiarato: “È terribile, è morto nostro padre”.

Maurizio Costanzo morto, l’addio sui social da Pippo Baudo a Simona Ventura. Malgioglio: “Questo dolore mi ha spaccato il cuore”

Tanti i volti del mondo dello spettacolo (e non solo) che rendono omaggio al giornalista scomparso all’età di 84 anni. Cordoglio anche da parte della premier Giorgia Meloni: “Ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità”di F. Q.

| 24 FEBBRAIO 2023

La morte di Maurizio Costanzo commuove profondamente il mondo dello spettacolo, della politica e della cultura. Tra i primi personaggi noti a rivolgere un saluto al giornalista scomparso all’età di 84 anni ci sono Emma Marrone (che scrive “Ciao Mauri” con un cuore spezzato), Antonella Clerici (“Ciao Maurizio”) e la premier Giorgia Meloni, che twitta: “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.

“Un dolore immenso non so come farò senza di lui” commenta invece a LaPresse Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma, e storico collaboratore di Costanzo. Pippo Baudo, altro pilastro della tv italiana, fa sapere: “Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare”. Di lui dice Giuseppe Conte: “Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese“.

La giornalista Myrta Merlino ha poi scritto su Twitter: “Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico, di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi restano tanti ricordi e una grande lezione: non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio. Ciao Maurizio”

Myrta Merlino ricorda a Sgarbi, come Maurizio Costanzo, sia stato importante per sua la carriera. Con il Maurizio Costanzo Show, Sgarbi è diventando un esponente politico di spicco e il controverso personaggio televisivo che oggi tutti conosciamo.