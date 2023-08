Morto il noto medico Antonio Patti: “Grande uomo e intellettuale”

La città di Favara, in provincia di Agrigento, piange la scomparsa di un grande e noto intellettuale.

La città di Favara, in provincia di Agrigento, piange la scomparsa di Antonio Patti, noto medico e grande amante dell’arte e della cultura.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

Morto Antonio Patti, i messaggi sui social

Tra i primi a esprimere il proprio dolore per la scomparsa del medico – colonna portante della vita culturale di Favara – è stato il nipote. Su Facebook, ricorda lo zio così: “Zio non è facile accettare l’idea che te ne sei andato, ma è così. Sei sempre stato una figura importante nella mia vita, sei stato un grande amico che aveva sempre la parola giusta al momento giusto. Antonio Patti era un uomo diverso, amava la conoscenza, l’arte , la musica (il tuo amatissimo Don Giovanni), le piante per te simbolo di vita e forza, la medicina a cui hai dedicato la tua vita, ma ciò che ti faceva amare da tutti era la tua capacità di ascoltare e mettere a servizio di chi ne aveva bisogno tutto il tuo sapere. Sei stato un uomo di principi verso i quali non ti sei mai tirato indietro a prescindere dalle situazioni. Sei stato un Grande Zio per tutti i tuoi nipoti che hai adorato, compreso il sottoscritto. Zio ti voglio bene”.

Dal Liceo Statale Martin Luther King arriva questo messaggio di cordoglio: “Il dottor Antonio Patti, grande uomo, grande medico, grande intellettuale, ha dato tantissimo alla nostra Scuola e abbiamo condiviso con lui dei bellissimi ed indimenticabili momenti culturali e formativi. Favara e tutto il territorio piangono la scomparsa di una persona straordinaria”.

“Favara tutta perde un uomo di grande cultura, un amante delle belle piante, un medico straordinario e un uomo buono”, scrive ancora l’amico Rosario.

Fonte foto: profilo Facebook