Ristorazione palermitana in lutto, l’Arenella dice addio a Marcello Tarantino

Lutto nel mondo della ristorazione di Palermo: è morto Marcello Tarantino, titolare della Ristopescheria Da Marcello di via Ammiraglio Rizzo.

Era molto conosciuto per la sua attività, soprattutto all’Arenella.

Morto Marcello Tarantino a Palermo, chi era

Pochi mesi fa Marcello Tarantino aveva realizzato il suo grande sogno e aggiunto un tassello importante alla sua carriera nella ristorazione, inaugurando la Ristopescheria di via Ammiraglio Rizzo a Palermo. In poco tempo, il locale si è trasformato in un punto di riferimento per gli amanti del pesce.

In passato, il ristoratore aveva gestito diverse attività e per questo era molto conosciuto all’Arenella.

I funerali

I funerali di Marcello Tarantino si svolgeranno sabato 23 marzo alla Parrocchia Madonna della Provvidenza di via Ammiraglio Rizzo, vicino al suo ultimo locale, alle ore 10.30.

Il cordoglio

Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per il ristoratore, ammirato per i suoi modi gentili e per la sua dedizione al lavoro.

“Quanta vita vissuta e stravissuta… avrai tanto da raccontare lassù. Vai via un grande pezzo di storia della nostra borgata e non solo. Che il tuo meraviglioso sorriso brilli anche lassù”, scrive Gabriella. “Ciao Marcello, il tuo sorriso rimarrà sempre impresso nei nostri cuori riposa in pace vola in alto e continua a guardare la tua Arenella, che ti ha tanto voluto bene”, aggiunge Teresa.

