Incidente aereo mortale, a bordo il leader di Wagner Yevgeny Prigozhin

Esattamente due mesi fa il tentato golpe, nelle scorse ore la morte in un misterioso incidente aereo.

Un incidente aereo in Russia avrebbe posto fine alla vita di Yevgeny Prigozhin, leader di Wagner ed ex fedelissimo del presidente Putin: è l’indiscrezione giunta nelle scorse ore. Il suo nome sarebbe nella lista delle persone a bordo di un jet privato precipitato. Nessuno sarebbe sopravvissuto, anche se al momento sono in corso gli accertamenti del caso.

Appena due mesi fa era stato protagonista di un tentato golpe contro il Governo di Putin che ha fatto finire il nome del suo gruppo di mercenari sui quotidiani e i siti d’informazione di tutto il mondo.

Yevgeny Prigozhin e l’incidente aereo in Russia

Sono ancora poche le informazioni sul presunto decesso del leader di Wagner. In passato, era stato estremamente vicino alla leadership russa: lo soprannominavano perfino “lo chef di Putin” per le sue attività di ristorazione e catering, spesso messe a disposizione del capo del Cremlino.

Prigozhin aveva avuto anche problemi con la giustizia, con precedenti per rapina, coinvolgimento di giovani nel mondo della prostituzione e frode. Poi, però, si era dato all’imprenditoria e alla fine alla rivolta politica.

Appena 24 ore fa, il leader di Wagner era apparso in un video con ambientazione apparentemente africana diffuso su Telegram. Il suo obiettivo, diceva nel video, era “rendere la Russia ancora più grande” e “rendere l’Africa ancora più libera”. Ci sono però dubbi sull’autenticità del video.

La morte di Yevgeny Prigozhin (o meglio, presunta morte, visto che manca ancora la conferma ufficiale) sarebbe avvenuta in seguito all’incidente che ha interessato un jet privato, precipitato nella città russa di Tver. L’agenzia TASS riporta il nome del leader di Wagner tra i passeggeri morti, dieci in tutto.

Foto da Askanews, tratta dal video-messaggio durante il tentato golpe in Russia