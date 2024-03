Moto, mercato in ripresa a febbraio: +19,8% rispetto allo scorso anno

I dati di Confindustria Ancma: sono oltre i 28mila veicoli immessi su strada

ROMA – A febbraio 2024 il mercato nazionale delle due ruote a motore chiude con un solido +19,8% sullo stesso mese dell’anno scorso, mettendo su strada oltre 28mila veicoli. È quanto emerge dai dati sull’andamento delle immatricolazioni mensili di moto, scooter e ciclomotori di Confindustria Ancma.

Soddisfatto della congiuntura il neopresidente dell’associazione Mariano Roman, che ha sottolineato come “anche il superamento di quel mix tra l’effetto annuncio e il repentino esaurimento degli incentivi all’acquisto per veicoli con motore endotermico dello scorso mese abbia portato il mercato a crescere nuovamente in modo strutturale ed organico. Se confrontato poi con un febbraio 2023 già positivo, questi dati – ha aggiunto Roman – rappresentano un risultato molto significativo e ci dicono ancora una volta di come le due ruote a motore, per passione e per mobilità, abbiano assunto un ruolo di assoluta rilevanza”.

Crescono di un quinto (+19,89%) rispetto a febbraio 2023 i volumi di mercato nel secondo mese dell’anno, raggiungendo quota 28.401 unità. Particolarmente brillante la performance degli scooter, che immatricolano 13.924 veicoli pari a una crescita del 23,05%; seguono le moto che crescono del 17,5% con 13.241 unità targate.

In positivo anche il comparto dei ciclomotori

Dopo tre mesi consecutivi di segno meno, torna in territorio positivo anche il comparto dei ciclomotori, che registra un rassicurante +11,96% e 1.236 veicoli immessi sul mercato.

L’ottimo andamento del mese di febbraio riporta in positivo il mercato cumulato, che registra 49.494 mezzi, pari a un incremento dei volumi del 9,97%. Anche sul totale dell’anno gli scooter trainano il mercato con una performance dell’11,72% e 24.623 veicoli immatricolati; le moto crescono del 9,02% targando 22.624 unità, mentre i ciclomotori fanno registrare un leggero incremento rispetto ai valori dello scorso anno (+1,44%), corrispondenti a 2.247 unità vendute. Rimane in territorio negativo il mercato degli elettrici, che flette del 16,86% su febbraio 2023, anche se in ripresa – grazie agli incentivi statali – rispetto al -58,87% del mese di gennaio.

Il mercato dei veicoli a zero emissioni si assesta a 700 unità

Nel secondo mese dell’anno, il mercato dei veicoli a zero emissioni si assesta a 700 unità. In particolare, gli scooter perdono un quinto dei loro volumi (-20,15%) e mettono sul mercato solo 420 mezzi. Il doppio negativo di gennaio e febbraio ferma il cumulato annuo a 1.057 unità, pari a una flessione del 38,19%.