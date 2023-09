MotoGP, tragedia sfiorata in partenza: moto passa sulla gamba di Bagnaia

Bruttissimo incidente alla partenza del Gran Premio di Barcellona: Pecco Bagnaia è stato investito in pista dalla Ktm di Binder

Attimi di paura sul circuito di Barcellona, teatro del Gran Premio della Catalogna di MotoGP.

Pochi secondi dopo il semaforo verde, un caos vero e proprio si è scatenato in pista.

In curva 1, uno sfortunato Enea Bastianini è scivolato con la sua Ducati, dando il via ad una carambola impazzita che ha coinvolto Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco.

Poco dopo, però, accade ancora di peggio: Pecco Bagnaia, saldamente in testa, perde il controllo della sua Desmosedici, volando per aria e ricadendo violentemente in terra.

Miracolato il campione del mondo, in quanto, dietro di lui, la Ktm di Binder non è riuscita ad evitarlo, passando di netto sulla gamba del numero 1 rosso.

A vincere la gara, dopo la sospensione e la successiva ripartenza, è stato Aleix Espargaro, il quale con Maverick Vinales ha completato una splendida doppietta per l’Aprilia: sul terzo gradino del podio, invece, Jorge Martin.

Ecco come stanno Bagnaia e Bastianini

Le condizioni di Pecco, fortunatamente, si sono rivelate meno gravi del previsto.

Il due volte iridato, sempre cosciente sin dai primi soccorsi in pista, dovrebbe aver riportato un trauma alla gamba destra: da chiarire se ci sia frattura o si tratti di una cicatrice relativa ad una vecchia lesione.

Peggio è andata, invece, al compagno di team, con Bastianini che ha riportato la frattura della tibia e di un metacarpo della mano destra.