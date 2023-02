Mozione Schlein, straordinario successo in Sicilia: “a Catania oltre il 70%”

“Un grazie a tutti e a tutte coloro che hanno garantito un dibattito appassionato, ricco e rispettoso. Partendo dalle commissioni congressuali, i gruppi dirigenti delle federazione e dei circoli, a chi ha illustrato le mozioni, tutte. Giorno 26 nei gazebo di questa regione aspettiamo il nostro popolo che vuole ancora credere e avere speranza in una politica che sappia essere visione collettiva e di cambiamento”. Così Sergio Lima portavoce regionale siciliano della mozione Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd.

In una nota del portavoce si legge che “quando mancano all’appello una decina di circoli del Pd in Sicilia il distacco tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini è inferiore ai 200 voti. Eccezionale il dato della provincia Catania con Elly – continua la nota- che sfiora il 70% dei voti (prima federazione in base alle nostre rilevazioni) e nella città raggiunge il 76%. Ottimi i risultati a Palermo città, Messina, nei grandi centri del trapanese. Così come- si legge ancora- i dati in nostro possesso su Caltanissetta, Agrigento, Enna. Adesso sarà decisivo il risultato della federazione di Siracusa e degli oltre 2000 iscritti”.

“Un risultato straordinario e difficilmente ipotizzabile – conclude la nota- alla vigilia viste le forze in campo. Un segnale inequivocabile che dimostra, una volta di più, quanto la partita Per rigenerare il PD e l’intero campo progressista, sia aperta”.