I musei d’arte contemporanea promuovono la sostenibilità

Sabato 7 ottobre torna la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, realizzata con il sostegno della direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, e con la collaborazione della direzione generale per la Diplomazia pubblica e Culturale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico.

Giunta alla diciannovesima edizione, la Giornata del Contemporaneo coinvolgerà come sempre musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista su tutto il territorio nazionale, raccontando la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

Anche quest’anno, per favorire e valorizzare la partecipazione più ampia possibile, manterrà un formato ibrido, fisico e digitale, con proposte online e offline.

L’immagine guida di questa diciannovesima edizione della Giornata del Contemporaneo è l’opera Pa(y)sage Corporel (2023) di Binta Diaw (Milano, 1995), artista italo-senegalese scelta da direttrici e direttori dei musei Amaci dopo Michelangelo Pistoletto (2006), Maurizio Cattelan (2007), Paola Pivi (2008), Luigi Ontani (2009), Stefano Arienti (2010), Giulio Paolini (2011), Francesco Vezzoli (2012), Marzia Migliora (2013), Adrian Paci (2014), Alfredo Pirri (2015), Emilio Isgrò (2016), Liliana Moro (2017), Marcello Maloberti (2018), Eva Marisaldi (2019), Armin Linke (2021) e Giorgio Andreotta Calò (2022).

L’immagine realizzata da Binta Diaw nasce da una lunga ricerca che ha come punto di partenza il corpo femminile nero in relazione alle tracce di colonialismo presenti nella società odierna, ed è direttamente ispirata da un detto popolare in lingua Wolof della tradizione senegalese: Nit nitay garabam “L’essere umano è cura dell’essere umano”. La parola garab ha un duplice significato, pianta e medicina/cura: attraverso la poeticità di questo proverbio tradotto in immagine, l’artista sottolinea il legame inscindibile che unisce l’essere umano alla Natura e viceversa e la necessità di prendersi cura di tutto quello che ci circonda, in quanto parte integrante di noi stessi e delle nostre vite.

Il filo conduttore della Giornata del Contemporaneo sarà sempre il tema dell’ecologia, connesso a quello della sostenibilità: urgenze globali che ci mettono di fronte alla necessità di ripensare il sistema dell’arte contemporanea tramite una rinnovata consapevolezza e una più diffusa sensibilità.

Grazie al sostegno della direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura e alla collaborazione con la direzione generale per la diplomazia Pubblica e Culturale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, la Giornata del Contemporaneo rinnova il coinvolgimento della rete diplomatico-consolare del Maeci composta da Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, estendendo la sua durata all’estero da sabato 7 a venerdì 13 ottobre 2023 .

Come nelle scorse edizioni, la manifestazione mantiene diversi nuclei di attività tutte a ingresso gratuito: una programmazione ad hoc dei Musei associati Amaci; iniziative sviluppate in collaborazione con la rete estera del Maeci; il coinvolgimento della rete dei Luoghi del Contemporaneo promossa dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura; e, ultime ma non ultime, le proposte dei soggetti aderenti.

Anche quest’anno il calendario si configura ricchissimo di appuntamenti, facendo emergere la rete diffusa delle realtà che promuovono i diversi linguaggi contemporanei sul territorio nazionale e internazionale.

Per la prima volta la Giornata del Contemporaneo avrà come Media Partner Rai Cultura: in occasione della manifestazione, Rai 5 proporrà sabato 7 ottobre la Notte del Contemporaneo, una intera notte di racconto sull’arte contemporanea che riempirà il palinsesto dell’emittente dalle 22.45 fino alle 6.00 del mattino successivo.

Anche per questa edizione della Giornata del Contemporaneo, Amaci si avvale della partnership con Artshell, azienda italiana che offre soluzioni tecnologiche innovative al sistema dell’arte. Come in passato, Artshell supporterà come sponsor tecnico l’esperienza sulla piattaforma online Amacidel pubblico della Giornata del Contemporaneo grazie a una navigazione interattiva con la possibilità di esplorare l’intera offerta degli eventi della Giornata e dei 24 Musei associati, sia con modalità calendario che attraverso la mappa.

Il sito, completamente rinnovato, ha registrato durante la manifestazione del 2022 un aumento di visualizzazioni del 70%, rispetto all’anno precedente.

Inoltre, la partecipazione all’edizione 2023 della Giornata del Contemporaneo è gestita tramite la scheda di iscrizione alla manifestazione, da compilare entro il 6 ottobre, disponibile sul sito www.amaci.org, realizzata sempre in collaborazione con Artshell.

Per partecipare all’edizione 2023 della Giornata del Contemporaneo è necessario iscriversi entro il 6 ottobre tramite il form realizzato in collaborazione con Artshell disponibile al link sul sito web ufficiale. Per ulteriori informazioni scrivere a giornatadelcontemporaneo@amaci.org.

