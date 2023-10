Musica, Adele shock: “Bevevo 4 bottiglie di vino prima di pranzo”

La star britannica Adele ha rivelato di aver sofferto di alcolismo durante la pandemia da Covid: le sue parole hanno fatto il giro del mondo

Durante il suo show a Las Vegas, Adele (con un bicchiere di vino in mano) si è messa a dialogare con un fan, che le ha detto che stava bevendo da diverse ore.

La straordinaria artista londinese si è poi lasciata andare ad una clamorosa rivelazione.

“Goditi il tuo whiskey sour. Sono molto, molto invidiosa” La frase ha lasciato tutti di stucco, e la cantante ha voluto spiegarsi meglio: “Ho smesso di bere circa 3 mesi fa. Però, la sobrietà è noiosa. Durante i miei vent’anni, ero quasi una vera e propria alcolista. Così, ho deciso di darci un taglio. Ho rinunciato anche alla caffeina”.

Adele: “Bevevo vino prima di pranzo, ora mi manca”

La cantante ha aggiunto che le manca molto l’alcol, e che la decisione di smettere è arrivata dopo i lockdown: Adele, infatti, durante le quarantene era arrivata a bere 4 bottiglie di vino al giorno, prima di pranzo. Così la star ha descritto quel periodo: «Volevo ultimare il mio album. Però stavamo sempre in casa ubriachi».

Nonostante la decisione di smettere con l’alcol, Adele starebbe per celebrare con tutti gli onori (alcolici compresi) il compleanno del figlio Angelo, che sta per compiere 11 anni. La cantante ha parlato molto del figlio: «Lui è mio figlio, e ovviamente lo adoro. È molto più furbo di me, sicuramente quando finiremo di festeggiare mi sentirò una mamma maltrattata», ha aggiunto scherzando.