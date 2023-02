Musica, il dramma di Giovanni Allevi: “Ossa fratturate per sempre, non sto bene”

Continua il calvario di Giovanni Allevi: il compositore e musicista sta combattendo contro un mieloma multiplo diagnosticatogli in estate

Il dramma di Giovanni Allevi, purtroppo, prosegue.

Il musicista e compositore, in lotta da tempo contro un mieloma multiplo diagnosticatogli lo scorso giugno, è tornato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Il toccante messaggio di Giovanni Allevi

Il 53enne, in questi mesi, ha raccontato senza filtri la malattia, tra speranza e dolori, e nell’ultimo sfogo sui social ha lasciato trasparire tutto il suo sconforto: “Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo. E allora mi chiedo cosa significhi combattere – le sue parole – “Come sto? In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ho fratture in diverse parti del corpo, in particolare nelle vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre. Le terapie , però, stanno facendo il loro lavoro. Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto”.