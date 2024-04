Musica, Margherita Principi dell’etichetta catanese Pulp Entertainment finalista per il Concertone del 1º maggio

La selezione dell’artista è un’ulteriore conferma del lavoro che sta svolgendo la realtà tutta siciliana che ormai si sta imponendo anche fra altre etichette discografiche indipendenti italiane

Un’artista della label siciliana Pulp Entertainment è stata selezionata come finalista per il Concertone del 1º maggio, che si tiene come ogni anno a Roma. Si tratta della giovane cantautrice marchigiana Margherita Principi, fra le più promettenti delle nuove proposte del panorama musicale italiano, la quale è curata discograficamente dalla stessa etichetta con sede a Catania.

La selezione dell’artista è un’ulteriore conferma del lavoro che sta svolgendo la realtà tutta siciliana che ormai si sta imponendo anche fra altre etichette discografiche indipendenti italiane; quindi, non solo a livello regionale dove si piazza come leader dell’industria musicale siciliana.

Margherita Principi fa parte dei 12 finalisti selezionati per la finale del Concertone (1M NEXT) e in caso di vittoria potrà esibirsi proprio il 1º maggio assieme ai big della musica italiana che saliranno sullo stesso palco per l’occasione. Tuttavia, la cantautrice originaria di Fano non è nuova a esperienze simili, poiché l’anno scorso, nel 2023, è stata selezionata per le audizioni di Sanremo Giovani con il singolo “ho la testa che mi fa”, pubblicato il 6 dicembre dello stesso anno.

Margherita Principi, origini e formazione

Margherita Principi, nasce nel 1999 a Fano (Marche), esordisce giovanissima a X Factor 2015. Svestiti i panni dell’interprete, intraprende un percorso di scrittura e produzione, assieme al polistrumentista Andrea Pacifero.

Allo stesso tempo realizza una serie di collaborazioni televisive e cinematografiche. Infatti, confeziona prima la colonna sonora “Il tuo cuore sempre accanto” del film “Non c’è campo” di Federico Moccia ed in seguito la sua interpretazione dell’”Hallelujah” di Cohen viene inserita nella serie “The Young Pope” di Sorrentino.

Nel 2022 inizia la sua collaborazione con il collettivo 47Milano – che combacia con l’inizio del percorso insieme a Pulp Entertainment -, organizzando così le sue prossime uscite, dal sound tutto nuovo, ricominciando letteralmente da zero. Nel 2023 dopo l’esperienza per le audizioni di Sanremo Giovani continua a rilasciare una serie di singoli, fra cui il più recente, “up&down”, uscito il 15 marzo 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI