Il dramma della società dei consumi in musica, esce “Ossessioni parallele” dei Fuoricentro

Un brano sulla società dei consumi con un forte messaggio sociale: ecco il videoclip e le parole del frontman di "Fuoricentro".

È uscito il videoclip di “Ossessioni parallele”, il nuovo singolo dei Fuoricentro, band orbitante nel panorama rock milanese che utilizza la musica come canale per raccontare le emergenze sociali.

Il brano si concentra infatti sulle “ossessioni parallele” alla società dei consumi, responsabile non soltanto della crisi climatica, ma anche delle crisi esistenziali, dell’isolamento dell’uomo dall’uomo, delle “malattie dell’anima” che allontanano dalla felicità autentica. Il video, girato in Sicilia tra il Castello Branciforti di Raccuja e Palazzo Sciacca di Patti, vanta pure la partecipazione della bellissima giovane attrice siciliana Lucrezia Natoli.

Il brano “Ossessioni Parallele” di Fuoricentro

“La lotta al cambiamento climatico parte anche e soprattutto dalle nostre abitudini – spiega il frontman Maurizio Camuti –. Il nostro tempo è quello degli accumuli, dei vestiti usa e getta, della plastica ovunque, della solitudine dietro agli schermi dei telefoni nell’epoca delle iperconnessioni, dell’ansia sociale, della mancanza di riconoscimento allo specchio, della paura dell’intimità e della verità. Questo è un momento storico in cui cominciamo a capire che il sistema che abbiamo impostato ci sta conducendo verso un baratro climatico, sociale, personale, economico, culturale”.

Secondo l’artista tutto ciò che ci circonda – come le guerre, le violenze, le disuguaglianze, il paradossale equivoco tra amore e mercificazione, la depressione crescente – è addebitabile a un’unica matrice: l’insostenibilità del nostro modello sociale, fatto di iperproduzioni massive e seriali, necessarie per soddisfare gli “iper” bisogni di una piccola fetta del mondo. “Il cambiamento che desideriamo fuori, in realtà, parte da dentro – aggiunge – e dalla consapevolezza delle abitudini sbagliate che ci hanno portati fino a qui”.

Musica per diffondere messaggi

Sulla scorta di questa convinzione, i Fuoricentro non cessano di utilizzare la musica per diffondere messaggi di responsabilità sociale che non possono più rappresentare sterili slogan politici. “Ossessioni parallele” arriva dopo altre pubblicazioni che si muovono nella stessa direzione: “Pia Contessa”, dedicata all’omofobia; “Milano” – patrocinata dallo stesso Comune – che rende omaggio all’omonima città da un punto di vista alternativo rispetto agli stereotipi vigenti; “Valigie di cartone”, che affronta il tema delle migrazioni dal Sud al Nord Italia; “Piedi gonfi”, legata alla violenza sulle donne; “Con un mazzo di rose”, che affronta la carenza delle pari opportunità; “Oggetto numero 7” e “Non è tutto finito”, dedicate all’emergenza climatica e alla violenza sugli animali. Perché anche la musica può cambiare il mondo.