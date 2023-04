Musica, parte il tour di LDA: “Grande emozione e soddisfazione”

“LDA LIVE” è composto tra tre appuntamenti che saranno speciali per i tanti fan che non vedono l’ora di ascoltare sia le canzoni più popolari di LDA sia di rivederlo esibire dal vivo.

Il prossimo 19 aprile partirà “LDA LIVE”, il primo tour di LDA dopo la partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo per la prima volta e la pubblicazione di “Quello che fa bene”, il suo secondo album.

Il tour arriva a seguito di un instore tour con il quale LDA ha girato in lungo e in largo l’Italia per abbracciare i suoi fan e per presentare il suo nuovo album. Ha fatto tappa anche in Sicilia di cui ci ha detto: “Amo la Sicilia, amo la sua gente, i suoi paesaggi e ovviamente il cibo!”

LDA sarà il 19 aprile ai Magazzini Generali di Milano, il 21 aprile al Palapartenope di Napoli e il 23 aprile all'Orion Club di Ciampino.

Il rapporto con il pubblico è fondamentale. Sin da subito hai cercato di instaurarlo. Dopo l’instore tour, quali consapevolezze hai sui tuoi fans e su di te con loro?

Ogni giorno sono grato per l’affetto che ricevo, è incredibile ed assolutamente non scontato. Il mio obiettivo è che la mia musica e la mia persona arrivino al pubblico nella maniera più sincera possibile e il feedback che ho ricevuto in questo viaggio per l’Italia mi sta ripagando per il lavoro fatto.

L’instore tour è stata l’occasione per parlare di “Quello che fa bene”, il tuo nuovo e ultimo album. Cosa fa bene a LDA?

In questo disco ho messo tutto quello che mi fa stare bene, dall’amore per la mia fidanzata, la mia famiglia all’amore per la mia città e, per ultima ma non per importanza, l’amore per la musica.

Nell’album ci sono tre featuring con Aka7even, Albe e Alex Britti. Com’è stato lavorare con loro?

Non so spiegare quanto io sia felice di aver lavorato con questi tre artisti che ritengo fenomenali. Aka e Albe sono due dei miei più cari amici; abbiamo sempre saputo che avremmo lavorato insieme. Alex Britti è Alex Britti, un fenomeno, un maestro, ringrazio ogni giorno che sia stato così disponibile a duettare con me a Sanremo e poi farmi includere nell’album la nostra versione del suo capolavoro “Oggi sono io”.

Nel disco ci sono quindici canzoni che parlano d’amore in tutte le sue sfumature con qualche eccezione. Come descriveresti questo album?

“Amore” può voler dire molte cose. Esistono tanti tipi di amore e in questo album ho raccontato quelli che conosco.

Le eccezioni a cui mi riferisco sono le canzoni “Cara Napoli” e “Luca”. Parliamo di “Cara Napoli”, una dichiarazione d’amore alla tua città. Cosa significa essere nato a Napoli e sentire forte il senso di appartenenza e anche di protezione?

Napoli è casa, una casa così grande ed accogliente che ti abbraccia forte e non ti lascia più. Per lavoro ho l’occasione di viaggiare molto, ma so che lei sarà sempre lì ad aspettarmi e questo mi rasserena. È il mio porto sicuro e parte fondamentale della mia persona.

In “Luca”, invece, parli di te. Ti descrivi con le paranoie e non sai come stai. Oggi Luca ha trovato un equilibrio o combatte ancora con le paranoie? E se sì quali?

In “Luca” finalmente mi sono aperto. Ho parlato di me, di quello che ho passato, di quello che penso senza paura, sentivo proprio il bisogno di sfogarmi e farmi conoscere ancora di più. Per me parlare d’amore è anche parlare di sé stessi.

A proposito di Amici, stai seguendo l’edizione attuale? Chi ti piace artisticamente?

Si, sto seguendo l’edizione attuale di Amici. Chi mi piace di più artisticamente? Angelina e Wax, però preferisco Angelina. Mi piace tanto la sua voce, il suo modo di interpretare, è molto molto brava a parer mio.

Ad aprile sarai in tour. Tre date a Milano, Napoli e Roma. Come ti stai preparando? Quali sono le sensazioni?

Non vedo l’ora di salire sul palco e di cantare le canzoni insieme a chi verrà a vedermi. Mi diverto moltissimo nei live e sono sicuro che poter guardare negli occhi le persone che sono lì per me e la mia musica sarà davvero emozionante.

Cantare era il tuo sogno sin da bambino. Secondo te, quando potrai dire di averlo realizzato a pieno?

Potrò dire di averlo realizzato a pieno quando avrò fatto almeno 20 anni di carriera, pure 30. In realtà, già lo sto vivendo a pieno il mio sogno e vada come vada sono contento.

