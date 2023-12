Musica, Tommaso Paradiso a Catania in tour il 2 dicembre

Il tour TOMMY 2023 sarà l’occasione per ascoltare live i nuovi brani di “SENSAZIONE STUPENDA” e i più grandi successi di Tommaso Paradiso.

Arriva a Catania “TOMMY 2023”: il tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – farà tappa al PalaCatania domani 2 dicembre 2023.

Il tour TOMMY 2023 sarà l’occasione per ascoltare live i nuovi brani di “SENSAZIONE STUPENDA” e anche tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).

Tommaso Paradiso: “Sarà un grandissimo concerto”

“Il tour nei Palazzetti TOMMY 2023- ha detto Tommaso Paradiso- sarà un grandissimo concerto insieme a musicisti insuperabili, con tanta energia. Sul palco siamo in undici. Voglio fare ascoltare tanto del mio nuovo album e non mancano i brani più amati e significativi di tutti gli ultimi anni. Abbiamo lavorato duramente durante le prove perché voglio che la gente assista a uno spettacolo straordinario, che senta l’energia e l’entusiasmo che io stesso provo. Il mio più grande desiderio è che dopo il concerto tornino tutti appagati, felici, al sicuro nelle loro case. Ho chiesto a Marco Rissa di essere sul palco con me: lui e io non ci siamo mai persi di vista, e l’intenzione di tornare a suonare dal vivo insieme c’era da molto tempo, gli avevo detto che sarebbe stato in tour con me e ne sono molto felice. E poi così avrò tre chitarre sul palco, una vera goduria!”

(Foto da Ufficio Stampa)