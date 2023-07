Mussomeli, assistenza domiciliare per i cittadini più anziani

Si sono chiusi in questi giorni i termini per la presentazione delle istanze: è in corso di formulazione la lista degli aventi diritto, elaborata in base a stringenti criteri

MUSSOMELI (CL) – Si sono chiusi questa settimana i termini per presentare le domande nell’ambito dell’Avviso per interventi di assistenza domiciliare agli anziani. Un provvedimento per consentire agli anziani bisognosi di assistenza di poter usufruire di tutta una serie di supporti. In particolare, l’assistenza così fornita dall’Amministrazione comunale rientra nelle attività previste dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche Sociali e del lavoro.

Il sostegno è riservato agli anziani residenti nel Comune di Mussomeli con più di sessant’anni di età se uomini e più di 55 se donne, che vivano da soli, o in famiglia qualora questa non sia però in grado di prendersene cura. Previste diverse attività, riconducibili essenzialmente a due prestazioni: aiuto domestico e supporto psicologico.

La prima prestazione prevede assistenza nelle mansioni domestiche di pulizia e riordino della casa e aiuto nella preparazione dei pasti. La seconda include sostegno morale, inteso anche come compagnia fornita all’assistito. Le prestazioni saranno previste dall’assistente sociale che coordinerà i vari operatori a ciò preposti. L’assistente sociale, inoltre, ha il compito di verificare contestualmente l’esecuzione delle prestazioni programmate, la loro necessità ed efficacia, curare i rapporti con il servizio socio-sanitario e con i servizi sociali comunali.

La lista degli aventi diritto alle prestazioni è in corso di formulazione secondo diversi criteri, tra cui quello economico in relazione alla certificazione Isee. Tra i parametri presi in esame anche quello dell’autosufficienza, con una serie di punti in base al livello di eventuale invalidità del beneficiario considerati nel seguente modo: nessun punto qualora l’anziano beneficiario non sia autosufficiente ma privo di relativa certificazione; due punti con invalidità certificata dal 56% al 66%; 4 punti con invalidità certificata dal 67% al 73%; 6 punti con invalidità certificata dal 74% al 100% . Il secondo criterio è lo stato di solitudine, in base alla presenza o meno di familiari e alla loro possibilità, o meno, di prestare assistenza, fino all’assegnazione del punteggio massimo per anziani conviventi con familiari portatori di handicap. Gli ultimi due criteri riguardano l’età: un punto dai 65 ai 70 anni, e punteggio massimo per gli over 86; e reddito familiare, che prevede l’assegnazione del punteggio massimo di 4 punti per un reddito annuale non superiore a 7000 euro.

Le prestazioni socio-assistenziali dell’Assistenza domiciliare prevedono un sostegno pari a tre ore settimanali. Agli utenti il compito di comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee