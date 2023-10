Musumeci, “non siamo il governo precedente, ma governo di destra-centro”

Nello Musumeci si è rivolto, durante la convention di Fdi a Brucoli, all'assessore ai beni culturali della Regione siciliana Scarpinato.

“Noi non siamo il governo precedente, noi siamo il governo di destra-centro, che ha governato per 5 anni la Sicilia prima che arrivasse il governo di centrodestra. Chiamiamo le cose con il loro nome, quindi quando parliamo dei 5 anni del governo Musumeci non diciamo il governo precedente ma diciamo con orgoglio il governo di destra-centro, il governo del quale ora il governo in carica coglie tutte le opportunità”. A dirlo è il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci rivolgendosi, nel suo intervento alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa), all’assessore ai beni culturali della Regione siciliana Francesco Scarpinato, seduto in prima fila.