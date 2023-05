Cultura, turismo e infrastrutture, ministro Sangiuliano: “Importante il Ponte sullo Stretto”

I ministri Musumeci e Sangiuliano ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, parlano di valorizzazione del patrimonio culturale ma anche delle opportunità per il turismo e l'economia.

Si è scritta una pagina importante oggi ad Agrigento, con la sottoscrizione del protocollo di intesa per la collaborazione in materia di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo tra i Ministeri per la Protezione civile e le Politiche del mare guidato da Nello Musumeci e il Ministero della cultura guidato da Gennaro Sangiuliano.







Musumeci e Sangiuliano ad Agrigento (2)

Musumeci e Sangiuliano ad Agrigento, “culla di civiltà”

“Consacrare questo impegno nella città di Agrigento, culla di civiltà nella terra del mare per eccellenza e Capitale della cultura per il 2025, ci è sembrata la scelta più naturale. L’archeologia subacquea – ha detto il ministro Musumeci – costituisce una preziosa occasione di promozione turistica, sia per quello che sta sott’acqua, sia per quello che il mare ci ha consegnato e abbiamo esposto e continuare a esporre”.

Presenti alla firma anche l’assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e il direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta.

“Tocca a noi il compito di continuare l’attività di ricerca e studio di quei veri e propri tesori di arte che ancora sono nascosti dal mare e dalla sabbia e che, ogni volta che vengono disvelati, raccontano la ricchezza e la vastità degli scambi commerciali, culturali e religiosi alla base di quella civiltà del mediterraneo di cui c’è ancora molto da scoprire”, ha dichiarato il ministro della cultura Sangiuliano.

Turismo, fruizione e valorizzazione dei beni dunque rappresentano i motori di crescita per l’economia del Sud, ma è fondamentale puntare, e creare nuove opportunità di lavoro e creare servizi per tutta la comunità. Ieri in Consiglio dei ministri si è discusso e varato un pacchetto di misure con più soldi in busta paga ai lavoratori, un importante taglio del cuneo fiscale e che guarda avanti in una prospettiva destinata, nella proiezione quinquennale del governo, a crescere.

Sangiuliano, “Ponte importante per la Sicilia”

“Il provvedimento di ieri in Consiglio dei ministri è molto importante, e averlo fatto il giorno del primo maggio è un elemento significativo. Vuol dire che ci facciamo carico del lavoro”, dicono i due ministri Musumeci e Sangiuliano ad Agrigento. “Anche perché il lavoro non è solo un fatto salariale – sottolinea Sangiuliano -, che pure è importantissimo, ma è la proiezione delle persone e della loro personalità”.

Ma per crescere questa Sicilia deve puntare alle infrastrutture. Agrigento, capitale della cultura 2025, deve iniziare a rimboccarsi le maniche, iniziando a costruire un cronoprogramma delle cose da fare, cercando soluzioni migliori per far rimanere il turista in citta. Dall’altro canto è chiaro che sarebbe di fondamentale importanza pensare a un aeroporto nella città dei Templi e forse anche la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina darebbe i suoi benefici. “Non diciamo sempre manca questo, manca quell’altro, piuttosto pensiamo a guardare quello che Agrigento ha, tanta bellezza e tanta storia” – conclude il ministro alla cultura -. Io sono sempre stato a favore della costruzione del Ponte, perché è importante, e andrebbe a collegare la Sicilia con l’intera Europa”.

Irene Milisenda