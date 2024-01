My Home My Destiny, tutte le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulla serie in onda ogni giorno su Mediaset Infinity: ecco cosa accadrà

Dopo la morte inaspettata di Mehdi, in My Home My Destiny è tempo di rinascere per Zeynep. La donna non ha avuto vita facile negli ultimi mesi. Prima il matrimonio combinato con Mehdi con la conseguente scoperta di opposti modi di amare e di rispettare l’altro. Successivamente, l’incontro con Baris che è stato importante dal punto di vista lavorativo, ma non sempre da quello personale. Da ultimo, la morte di Mehdi proprio quando forse i due stavano ritrovando un modo per essere amici è stato il colpo finale per Zeynep. La donna ha saputo risollevarsi, però, e negli episodi che saranno inseriti ogni giorno a mezzanotte sulla piattaforma Mediaset Infinity c’è un’importante svolta nella sua vita. Zeynep, infatti, torna a coltivare l’ambizione di essere una donna realizzata, indipendente e in carriera. E anche sul versante sentimentale, c’è una novità che potrebbe davvero renderla felice.

Nelle puntate presenti sulla piattaforma streaming di Mediaset dal 15 al 19 gennaio 2024, Zeynep è finalmente entusiasta per l’ingresso nel mondo degli affari. Insieme a Nermin hanno preso in gestione un’azienda tessile. L’incontro con Tarik, infatti, è stato un toccasana per entrambe e le ha risollevate. Sakine e Sultan, intanto, visitano il cantiere del nuovo ristorante con Ali Riza. Sono davvero stupite dalla velocità con cui i lavori stanno proseguendo.

Zeynep è alle prese con le prime volte di questo nuovo impegno lavorativo. Le tocca fare la prima riunione aziendale. Al consiglio direttivo, Zeynep ha presentato Tarik e Baris. Inoltre, la donna è apparsa da subito molto decisa riguardo al nuovo corso della Lotus. Tarik invita a cena Nermin che dovrà rifiutare perché c’è un impegno importante a cui non può rinunciare. La donna deve partecipare alla cena di degustazione del ristorante che aprirà prossimamente. Infine, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Baris, Zeynep ha deciso di sposarlo, ma vuole accelerare le cose. Baris ne è felice, ma dovrà ricredersi per via di una conversazione origliata di Zeynep.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.

