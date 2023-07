Fuori il trailer ufficiale del film “Napoleon” con Joaquin Phoenix

Sono immagini spettacolari, magistrali, quelle che arrivano dal primo trailer ufficiale dell’attesissimo film “Napoleon” con protagonista Joaquin Phoenix. Del resto, il “maestro” che vi è dietro la macchina da presa non si smentisce neanche questa volta: Ridley Scott.

Il regista britannico torna con un film del genere storico, dopo circa vent’anni dal capolavoro de “Il Gladiatore” con Russel Crowe e Joaquin Phoenix nei panni di Commodo. La nuova pellicola uscirà negli Stati Uniti in occasione del weekend del Giorno del Ringraziamento, il 22 novembre 2023. A quanto pare in Italia, invece, e per quasi tutte le altre Nazioni, il giorno dopo, 23 novembre.

Come si evince in modo più che chiaro dal titolo del film “Napoleon” è incentrato sulla vita del generale francese Napoleone Bonaparte, dagli inizi delle sue aspirazioni, passando per l’incoronazione, fino alla disfatta dopo il fallimento della campagna militare in Russia.

Tra il cast vi sono, oltre che Phoenix, anche Vanessa Kirby, Ludivine Sagnier e altri. Ieri è uscito il trailer ufficiale sul canale YouTube Sony Pictures Entertainment, che ha già collezionato 11 milioni di visualizzazioni.

