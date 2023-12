Follia in ospedale: rifiuta la terapia, s’infuria e stacca dito a infermiere

Ad essere stata aggredita anche la collega presa a pugni

Come stare in trincea: è questo il rischio che corrono i sanitari degli ospedali partenopei, pressochè quotidianamente vittime di aggressioni. Ben 86 dall’inizio dell’anno, con l’ultima in ordine di tempo particolarmente cruenta. La vicenda capita ieri pomeriggio nel reparto di psichiatria dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove un 30enne stacca con un morso il dito ad un infermiere per poi sferrare un pugno alla collega. L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” riferisce inoltre che l’aggressore, con problemi psichici, appena giunto in reparto non accettava che gli venisse somministrata la terapia.

Staccato di netto

A poco sono valsi gli sforzi dei camici bianchi di contenerlo. Come una furia infatti, l’uomo ha addentato il dito di uno di loro staccandolo di netto. Non pago dell’atroce azione ha infine colpito duramente in pieno volto una infermiera. Purtroppo, niente da fare per il malcapitato, attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell’Ospedale del Mare: nonostante i tentativi di ricucirlo, non potrà più disporre del dito. Nessuna conseguenza invece per la collega. Domani, una volta dimesso, l’infermiere denuncerà i fatti alle forze dell’ordine.