Napoli, ritrovato il bambino di 3 anni scomparso da casa

Sospiro di sollievo nel napoletano: Gennaro, il piccolo bimbo di 3 anni scomparso questa mattina da casa, è stato ritrovato e sta bene

Una splendida notizia arriva da Massa Lubrense, in provincia di Napoli.

E’ stato infatti ritrovato il piccolo Gennaro, il bambino di 3 anni che era scomparso dalla sua abitazione in località Nerano questa mattina.

La madre aveva subito denunciato la scomparsa ai Carabinieri che hanno provveduto a far scattare subito le ricerche.

Il bimbo è stato trovato in una stretta stradina pedonale in cui potrebbe essersi nascosto impaurito.

“Il bambino sta bene, è spaventato”

“E’ spaventato, ma sta bene” ha dichiarato Giovanna Saiano, vicesindaco di Massa Lubrense.

Il bimbo è stato precauzionalmente portato in ospedale in ambulanza per una visita di controllo

Gennaro è stato trovato da un appuntato scelto dei carabinieri insieme ad alcuni volontari che stavano partecipando alle ricerche.

“L’abbiamo sentito piangere“, ha raccontato un uomo che faceva parte del gruppo.