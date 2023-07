Nascondono 300 euro di scatolette di tonno dentro il passeggino: arrestate due giovani

Due giovani hanno tentato di rubare ingenti quantità di tonno in un supermarket: ad incastrarle è stato il personale dell'attività

Un furto inedito quello che due giovani hanno tentato di mettere a segno in provincia di Sorrento.

Le due ragazze, una 20enne e una 17enne di origini rumene, hanno infatti tentato di rubare delle scatolette di tonno, dal valore complessivo di 300 euro, nascondendole in un passeggino che trasportava un bimbo di due anni.

Il personale del market nel quale si trovavano, però, si è accorto di tutto e ha provveduto ad avvisare i carabinieri.

Ecco come hanno tentato di rubare il tonno

Una volta raggiunto lo scaffale le due donne hanno preso decine di scatolette di tonno e, per cercare di evitare di essere scoperte, hanno utilizzato il passeggino come nascondiglio.

Ma al personale non è sfuggito il loro tentativo di furto e fuga: i carabinieri sono arrivati un attimo dopo che le due avevano varcato le barriere senza pagare.

La 20enne è stata arrestata e si trova in camera di sicurezza mentre per la 17enne è scattata una denuncia in stato di libertà.