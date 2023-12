Natale a Catania: i progetti di Amts, FCE e Comune tra arte, spettacoli e mobilità sostenibile

Il Christmas Circ…Bus e non solo: si prospetta un periodo festivo ricco di novità e occasioni di intrattenimento.

Catania si prepara ad accogliere le festività natalizie con un calendario ricchissimo di iniziative, promosso dall’Amts (Azienda Municipale Trasporti e Servizi) in collaborazione con il Comune di Catania e la Fce (Ferrovia Circumetnea).

L’obiettivo principale di queste attività è rendere il periodo natalizio divertente, colorato e, allo stesso tempo, promuovere la mobilità sostenibile.

Il programma Amts per il Natale 2023 di Catania

Il dirigente dell’Amts, Antonio Condorelli, afferma che il programma proposto offrirà arte e spettacoli in grado di stupire grandi e piccoli. L’iniziativa va oltre l’intrattenimento: grazie al patrocinio del Comune e della Fce, è stata attivata una importante iniziativa per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e ridurre il traffico cittadino durante le festività.

Il fiore all’occhiello del programma natalizio è il “Christmas Circ…Bus“. Questo progetto prevede esibizioni itineranti di artisti di strada e spettacoli che toccheranno tutti i quartieri di Catania. Saranno dei giorni carichi di allegria, che renderanno la città ancor più bella e coinvolgente.

Il dirigente dell’Amts, Rosario Laudani, sottolinea l’importanza di queste iniziative per promuovere la cultura, l’arte e la mobilità sostenibile. Grazie al Christmas Circ…Bus, i cittadini potranno godere di spettacoli unici e coinvolgenti senza dover utilizzare l’auto privata, contribuendo così a ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico.

“Opportunità unica”

La sinergia tra l’Amts, il Comune di Catania e la Fce dimostra un impegno concreto verso una città più vivace, rispettosa dell’ambiente e attenta alle esigenze dei suoi cittadini. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i residenti e i visitatori di Catania di vivere un Natale speciale, all’insegna della cultura, dell’arte e della sostenibilità.

In conclusione, il Natale a Catania si preannuncia come un periodo indimenticabile, in cui l’arte, lo spettacolo e la mobilità sostenibile si fondono per regalare alla città una festività unica. Grazie al Christmas Circ…Bus, i cittadini potranno muoversi liberamente per ammirare le esibizioni e gli spettacoli, contribuendo allo stesso tempo a preservare l’ambiente e a rendere Catania ancora più affascinante.