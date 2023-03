Nati, ricorrenze e santo del giorno: l’almanacco di oggi, primo marzo

Il primo marzo è il 60º giorno del calendario gregoriano (il 61º negli anni bisestili). Mancano 305 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il primo marzo: santo e ricorrenze

Il santo del giorno di oggi è San Albino, monaco cristiano e vescovo francese. La tradizione vuole che abbia aiutato tutti coloro che erano in difficoltà, anche utilizzando i fondi diocesani per riscattare gli ostaggi dai pirati. Come vescovo, condusse una campagna contro i matrimoni incestuosi, come quelli che si verificavano tra i membri della nobiltà.

Il primo marzo è la prima Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta promossa dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e da numerose altre organizzazioni.

Compleanni e ricorrenze

Sono diversi i nati del primo marzo, che in questa giornata celebrano quindi il loro compleanno. Tra loro: il musicista e compositore Enzo Avitabile, l’attore spagnolo Javier Bardem, il cantante Justin Bieber, il pittore Sandro Botticelli, il politico Lamberto Dini, il comico Gene Gnocchi.

Accadde oggi, primo marzo

1562 – Massacro di Wassy: decine di Ugonotti vengono massacrati dai cattolici a Wassy, in Francia sotto il potere della regina di Francia Caterina de’ Medici, segnando l’inizio della prima guerra di religione

1565 – Viene fondata la città di Rio de Janeiro

1692 – Inizia il Processo alle streghe di Salem, in cui quattro donne sono accusate di stregoneria

1700 – La Danimarca introduce il calendario gregoriano

1753 – La Svezia introduce il calendario gregoriano (il 1º marzo segue il 17 febbraio)

1815 – Napoleone rientra in Francia dal suo esilio sull’Isola d’Elba

1836 – Convenzione del 1836: delegati di 57 comunità del Texas si riuniscono a Washington-on-the-Brazos per deliberare l’indipendenza dal Messico

1867 – Il Nebraska diventa il 37º Stato degli USA

1872 – Viene istituito il Parco nazionale di Yellowstone

1953 – Iosif Stalin viene colpito da un attacco di cuore. Morirà quattro giorni dopo

2002 – Invasione statunitense dell’Afghanistan: nell’Afghanistan orientale prende il via l’Operazione Anaconda.

Immagine di repertorio