‘Ndrangheta, produzione e traffico droga: arrestato a Bali latitante Strangio

Ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso nell’ambito dell’operazione "Eclissi 2"

La polizia di Bali ha arrestato al Bali Ngurah Rai International Airport dell’isola indonesiana, il latitante di ‘ndrangheta Antonio Strangio.

Colpito dalla “Red Notice” Interpol (l’avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo), Antonio Strangio, 32enne, legato all’omonima ‘ndrina di San Luca (Rc) e nota anche come “Janchi”, era ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso, nell’ambito dell’operazione denominata “Eclissi 2”, diretta dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dal Reparto Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

L’indagine, prosecuzione dell’”Operazione Eclissi”, aveva portato, nel luglio 2015, all’esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti a cosche della ‘Ndrangheta del vibonese e del reggino (legati al clan Bellocco), mentre Strangio lui si era reso latitante nel 2016 scappando in Australia da dove, essendo stato naturalizzato cittadino australiano, non poteva essere estradato.