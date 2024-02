Nek a Sanremo, insieme a Renga, con “Pazzo di te”: vita privata, carriera e social

Ecco i dettagli e le curiosità sul concorrente di Sanremo 2024.

Nek ha partecipato alla kermesse di Sanremo 2024, accompagnato dal collega e amico di una vita Francesco Renga. Insieme canteranno il brano dal titolo Pazzo di te, scritto in collaborazione con Diego Mancino.

Ecco tutto ciò che c’è di sapere su Nek: età, carriera e vita privata. Per conoscere tutti i dettagli su Sanremo 2024, invece, rimandiamo a un articolo con tutti gli aggiornamenti e le classifiche.

Chi è Nek: vita privata

Dove e quando è nato Nek

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972 dai genitori Vittoria e Cesare. Quest’ultimo ha perso la vita nel 2012, all’età di 73 anni: un episodio che il cantante ha descritto come il più complicato della sua vita.

La passione per la musica pervade da sempre la vita di Nke fin da quando, all’età di 9 anni, ha cominciato a suonare la chitarra e la batteria. La sua carriera in ambito musicale è iniziata nel 1986 quando formò, insieme a Gianluca Vaccari, il duo country Winchester.

Gli amori di Nek

Nel 1995 Nek intraprende una relazione con Patrizia Vacondio lunga ben 11 anni, culminata nel 2006 con il matrimonio. Nonostante un momento di crisi, la coppia oggi è affiatatissima e ha avuto una bambina, nel 2011, di nome Beatrice. Nek considera come sua anche Martina, la figlia che la moglie ha avuto da una precedente relazione.

La carriera di Nek

Esordi e carriera

Nel 1992 Nek pubblica il suo primo album in studio, dal titolo omonimo, anticipato dal singolo Amami. Ma è con la partecipazione a Sanremo del 1997 con Laura non c’è che raggiunge il successo: da quel momento Nek ha pubblicato ben 12 album, di cui uno con l’amico Renga.

Quante volte ha partecipato Nek a Sanremo

L’artista ha partecipato a Sanremo per la prima volta nel 1997 con “Laura non c’è“, classificatosi settimo. Parecchi anni dopo, nel 2015, torna al Festival con il brano “Fatti avanti amore” che gli ha fatto guadagnare il secondo posto, e nel 2019 arriva diciannovesimo con “Mi farò trovare pronto“. Quella corrente dunque è la quarta partecipazione di Nek a Sanremo, questa volta insieme all’amico Renga.

Nek a Sanremo con “Pazzo di te”, insieme a Renga: testo e significato

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

L’amore che Francesco Renga e Nek interpretano nel brano viene descritto come stupido, inutile e irresponsabile, ma anche come nobile, fragile e, soprattutto, capace di rendere folle una persona.

Nek, i social: Instagram, Facebook e Tik Tok

Instagram: @nekfilipponeviani

Facebook: @nekofficial

Tik Tok: @nek.filipponeviani

Sito web: http://nekweb.com/