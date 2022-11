Nel Ragusano ruba 280 litri di gasolio e alla vista degli agenti fugge: arrestato

Gli agenti hanno notato l'uomo mentre era intento a rubare il gasolio da un autoarticolato in sosta sulla statale

Stava per rubare da un autoarticolato in sosta presso una stazione di servizio 280 litri di gasolio l’uomo arrestato la scorsa notte da personale della Squadra Volanti del Commissariato di Vittoria e da personale del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria. Nello specifico, gli agenti in servizio di controllo del territorio intervenivano nei pressi di una stazione di servizio sita lungo la Strada Statale 115, ove era stato segnalato un furto di gasolio ai danni di un autoarticolato in sosta. Giunti immediatamente sul posto gli agenti notavano un soggetto a bordo di un’auto che, alla loro vista, si dava subito alla fuga cercando di far perdere le tracce.

Pertanto, gli agenti si ponevano all’inseguimento del fuggitivo e solo dopo un rocambolesco inseguimento riuscivano a bloccarlo, con non poche difficoltà, data la resistenza attiva del ladro, di nazionalità rumena, con svariati precedenti di polizia per reati di diversa natura tra cui lesioni personali, minacce ed evasione. Presi contatti con il proprietario del camion, si appurava che l’uomo, dopo aver danneggiato i tappi del serbatoio di benzina del mezzo, aveva asportato un ingente quantitativo di gasolio riversandolo in appositi bidoni in plastica.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per i reati di furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento, ed accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Vittoria. L’uomo è agli arresti domiciliari.