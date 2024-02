Neve, attività sciistica e paesaggi mozzafiato per una vacanza tra sport, relax e benessere

Incastonato tra le Alpi francesi, il Club Med Gand Massif rappresenta il luogo ideale per un’esperienza rigenerante

ROMA – I siciliani amano l’Etna, amano sciare e stare sulla neve. E andare alla ricerca di luoghi in cui trascorrere una vacanza “in bianco” con famiglia e amici. Amano pensare e organizzare la settimana bianca che, in particolare per molti catanesi, spesso coincide con il periodo scandito dalla festa di Sant’Agata del 5 febbraio.

Sempre più spesso, questo tipo di vacanza, è diventata una forma di ricerca del proprio benessere, imprescindibile per affrontare poi la frenesia della vita quotidiana. Anche perché quei cieli azzurri che si stagliano contro la montagna innevata, i silenzi sublimi che fanno da detox al rumore delle città, ridanno energia e armonia anche ai più stressati. Naturalmente si cercano luoghi con piste stupende e comfort totale per vivere col massimo relax ogni giornata, per adulti e piccini. Lo dimostrano i dati: solo nel 2023 ben 12 milioni di italiani hanno scelto una vacanza sulla neve, spendendo mediamente 800 euro a persona, cercando luoghi di bellezza e riposo assoluto, coniugandoli con attività fisiche quali lo sci, lo snowboard, le ciaspolate sulle racchette da neve, il nordic walking o il trekking.

La formula “tutto incluso”

E allora optare per strutture “tutto incluso” diventa la scelta che può rendere la vacanza super rilassante e divertente. La formula all inclusive fu inventata settant’anni fa dal Club Med per rispondere alle esigenze di ogni ospite. Comprende l’organizzazione del viaggio, i trasferimenti dagli aeroporti di Torino, Ginevra e Lione e con l’offerta Premium è compreso lo skipass, come pure 25 ore di lezione di sci e di snowboard per tutti i livelli. Si può noleggiare la migliore attrezzatura direttamente in loco senza doversi portare dietro nulla di ingombrante e con estrema facilità arrivare, cambiarsi, salire sugli sci e godersi la discesa.

Conclusa l’attività sulle piste si può scegliere di rilassarsi beatamente in piscina, in sauna o nell’hammam sapendo che bimbi e ragazzi dai 4 ai 17 anni sono ben accuditi nei Kids club (Baby club per neonati dai 4 mesi, Petit club per bimbi dai 2 anni, Mini club dai 4 anni e Teens&Chill Pass per gli adolescenti).

La vacanza diventa così l’occasione perfetta per godersi famiglia

Sono ben ventidue le location in cui sono situati i resort tra Alpi francesi ed europee, ma se ne trovano anche in Cina, Giappone e Nord America, quattordici sull’arco alpino, tutti direttamente sulle piste e in prossimità di caratteristici villaggi da scoprire visitando i mercatini artigianali, i negozietti o assaporando una cioccolata in qualche piccolo bar accogliente e caldo. La vacanza diventa così l’occasione perfetta per godersi famiglia, relax e divertimento concedendosi un po’ di tempo per sé in un luogo come il Club Med, che ha un approccio olistico in cui si coniuga ogni componente, anche l’alimentazione equilibrata e varia, come i corsi di yoga, la meditazione, la ginnastica, i trattamenti e i massaggi della Spa.

Basta scegliere in quale località andare perché a organizzare pensa tutto Club Med. Se si vuole andare in Francia, si può optare per il Grand Massif, un comprensorio sciistico con 265 km di piste tra piste nere, rosse e soprattutto blu, adatto dunque a ogni livello di sci. Con un design moderno e una struttura sostenibile – come tutti i nuovi resort realizzati dal 2017 – il resort Club Med Grand Massif si trova sull’altopiano di Saix, a poco più di un’ora da Ginevra ed è perfettamente integrato nella natura per offrire un bellissimo panorama sulle montagne attorno.

All’interno della grande struttura, che ospita fino a mille persone, si può gustare colazione, pranzo e cena in un ampio ristorante a buffet con varietà di piatti provenienti da tutto il mondo e con specialità locali. Mentre, sulla terrazza dello Skyline gourmet Lounge, la sera a cena si possono assaggiare specialità regionali con carni pregiate di vario tipo e un buon vino. Se poi si preferisce vivere una vacanza più esclusiva, è possibile dormire in uno degli chalet costruiti in legno chiaro e pietra dove un maitre personale avrà il compito di rendere unico il soggiorno tra champagne illimitato, cene in chalet, ski room dedicata e spuntini gourmet.

Un’ampia scelta per tutti i gusti e per ogni possibilità economica

Insomma, esiste un’ampia scelta per tutti i gusti e per ogni possibilità economica per organizzare una vacanza all’insegna del benessere. Ma è anche molto piacevole prendere la cabinovia da cui vedere un panorama mozzafiato per andare al villaggio di Samoens, dove ogni mercoledì mattina è possibile visitare il mercato, uno dei migliori dell’Alta Savoia, in cui si possono trovare prodotti locali e artigianato da portarsi come souvenir o per un assaggio a casa propria.

Perché oggi più che mai, stare bene è diventata la priorità. In un mondo che corre sempre più veloce, rallentare, mangiare sano, fare sport e godersi tempo e affetti diventa essenziale per recuperare energie e serenità e tornare alla propria quotidianità essendosi lasciati alle spalle stress e stanchezza.