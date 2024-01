Scorda chiavi e rientra a casa scavalcando muro: sbranato dai suoi 5 cani che non lo riconoscono

Sette giorni fa un caso analogo ha visto la morte di un'anziana donna uccisa dal suo pittbull

E’ una fine terribile quella a cui è andato incontro un giovane 21enne del Nicaragua. Avendo dimenticato le chiavi, invece di rientrare a casa – dove viveva con i fratelli – come sempre fatto dal portoncino, ha avuto la malaugurata idea di scavalcare il muro di cinta dell’abitazione. A quel punto, non riconoscendolo, i cinque cani di razza Rotteweiler, non riconoscendolo, lo hanno attaccato sbranandolo mortalmente. Troppo profonde, come riporta Channel 8 della televisione nicaraguense, le ferite inflitte dagli animali nell’attacco al ragazzo, avvenuto in un quartiere di Managua capitale dello Stato centro americano.

Episodio analogo

La morte a causa dei propri animali, tuttavia, non è una novità in Nicaragua, soprattutto in questi ultimi tempi. Sette giorni fa infatti, si è verificato un episodio simile. Sabato scorso, 28 dicembre, la nicaraguense Ana Rosa Aguilera Blandón, di 83 anni, è deceduta dopo essere stata attaccata dal suo stesso cane, un pitbull. La tragedia nella sua casa, nella città coloniale di Granada, situata a 45 chilometri a sud-ovest di Managua.