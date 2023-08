Nicosia, incendio: fiamme lambiscono le case

Vasto incendio a Nicosia. Sono in azione 4 elicotteri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile.

Vasto incendio a Nicosia. Sono in azione 4 elicotteri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. Le abitazioni di via Marcello Capra sono state lambite dalle fiamme. Le famiglie coinvolte sono state invitate a lasciare precauzionalmente le dimore. Il fuoco è divampato in contrada Mammafiglia, zona del depuratore della città che non è mai entrato in funzione e abbandonato. Il rogo si è propagato in contrada Santa Lucia fino alle pendici arrivando a via Capra e superando la strada che ha raggiunto le pendici della rocca dell’orologio.