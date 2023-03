Nicosia, maggioranza spaccata: il sindaco si dimette

Luigi Bonelli ha deciso di lasciare l’incarico dopo lo strappo verificatosi in occasione dell’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale: "Deluso, ferito e rammaricato"

NICOSIA (EN) – Il sindaco Luigi Bonelli ha presentato le proprie dimissioni dopo lo strappo avvenuto in Consiglio comunale.

La spaccatura politica si è verificata in occasione delle votazioni per eleggere il nuovo presidente dell’Assemblea cittadina dopo la decadenza di Ivan Bonomo, condannato in primo e secondo grado dal Tribunale di Caltanissetta per induzione indebita.

La maggioranza aveva designato per il ruolo Maria Di Costa, ma, inaspettatamente, a ottenere l’incarico è stata Maria Letizia D’Amico, grazie ai voti della minoranza e di alcuni consiglieri della maggioranza. Essendo venuti meno i numeri in Consiglio, l’indomani il sindaco ha presentato le proprie dimissioni, dopo averle già anticipate proprio durante la seduta d’Aula in questione.

Nel documento di dimissioni si legge: “Alla luce delle circostanze verificatesi in Consiglio comunale ritengo venuta meno la necessaria serenità richiesta dal ruolo nell’interesse della comunità amministrata. Ringrazio gli elettori e quanti hanno riposto fiducia nella mia persona. Ringrazio la Giunta per la collaborazione e l’impegno dimostrato in tutti i progetti portati avanti in questi anni. Auguro alla città di avere in futuro amministratori accorti che operino per il bene comune”.

Bonelli ha poi aggiunto sui social: “Mi sono dimesso da sindaco. Non potevo fare altrimenti. Sono stato costretto. Il tradimento, la mancanza di pudore, l’irresponsabilità consumata in occasione delle votazioni per il presidente del Consiglio mi hanno deluso, ferito e rammaricato. Avrei voluto ancora e ancora, insieme alla mia Giunta, fare tante cose buone per Nicosia. Ne avevamo la passione, la determinazione e la capacità. Invece un comportamento scellerato mi impedisce di andare avanti. Resterò in carica altri venti giorni e, voi lo sapete, fino all’ultimo mi batterò con responsabilità per Nicosia”.

Molti cittadini hanno palesato il proprio appoggio al sindaco, chiedendogli attraverso commenti sui profili social di ripensarci e di tornare sui propri passi. Bonelli, come anticipato, manterrà la propria carica fino alla prima metà di marzo, poi le dimissioni diverranno irrevocabili.

Bonelli è al suo secondo incarico da sindaco di Nicosia: ha ottenuto la prima sindacatura il 2 giugno 2015 con il 61,54% dei voti e nel 2020 è stato rieletto con il 72,6% delle preferenze.