Opere pubbliche a Nicosia: ecco il Piano triennale 2024/2026

Via libera al documento di programmazione da parte della Giunta municipale retta dal sindaco Luigi Salvatore Bonelli. Per il primo anno sono stati messi a disposizione 6,3 milioni di euro

NICOSIA (EN)- Approvato dalla Giunta municipale, guidata dal primo cittadino Luigi Salvatore Bonelli, il Piano delle opere pubbliche relativo al triennio 2024/2026. Il documento contiene sia la previsione delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere, sia l’indice di priorità degli interventi.

Queste, nel dettaglio, le risorse economiche necessarie alla realizzazione del Piano: per il primo anno 6.357.119,88 euro; per il secondo anno 119.125,587.40 euro e per il terzo anno 20. 955.336,00 euro.

Nel Programma sono state confermate tutte le progettazioni di lavori pubblici inerenti i consolidamenti di pendici o versanti che riguardano alcune zone del centro abitato di Nicosia, nonché alcune zone periferiche che geologicamente o altimetricamente presentano criticità con alto o medio grado di rischio. Confermate, inoltre, le opere progettate e legate alle attività scolastiche, culturali, sportive, del tempo libero, ecclesiastiche e della viabilità urbana e rurale, infatti in tale ambito, il piano contiene anche progettazione di strutture che a seguito della loro realizzazione consentirebbero alla collettività di usufruire di servizi pubblici migliori più efficienti e più funzionali.

Fra gli interventi da annoverare, fra gli altri, l’ampliamento e il potenziamento infrastrutturale del Centro comunale di raccolta di contrada Canalotto, con realizzazione di un impianto di ricicleria, centro del riparo e mercato dell’usato per un importo di un milione di euro; adeguamenti degli edifici pubblici e scolastici alle norme di prevenzione incendi, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti per cinque milioni e 811mila euro; progetto per il congiungimento delle strade esistenti tra contrada Chiusa e contrada Canalotto per un milione e 347 mila euro.

Sono invece 10.550.000 euro quelli che serviranno per la rigenerazione del tessuto urbano e la messa in sicurezza, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell’edificio adibito a ex carcere nel quartiere Cappuccini da adibire a sede per attività di formazione e riqualificazione volta a favorire l’occupazione giovanile mediante la realizzazione di alloggi residenziali pubblici da destinare a giovani che investono in nuove attività produttive nel territorio.

Dopo l’approvazione con separata e unanime votazione favorevole, l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile e passerà a giorni al vaglio del Consiglio comunale.