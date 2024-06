Nicosia e Piazza Armerina, in arrivo ingenti risorse per potenziare la sanità

Ammontano a più di 15 milioni di euro i finanziamenti approvati da ministero della Salute e Regione per rafforzare i servizi di cura locali e, in particolare, l’ospedale di Nicosia e il Pta di Piazza Armerina

ENNA – Importanti risorse in arrivo sul territorio per il potenziamento della sanità locale e il rafforzamento dei servizi di cura riservati all’utenza della provincia e delle aree limitrofe. Negli ultimi giorni sono stati infatti annunciati investimenti rilevanti per il territorio, destinati in particolare all’ospedale Carlo Basilotta di Nicosia e al Presidio territoriale di assistenza di Piazza Armerina.

Oltre 13 milioni per l’ospedale di Nicosia

Nello specifico, ammonta a 13 milioni e 500 mila euro il finanziamento per l’adeguamento e messa in norma del nosocomio di Nicosia, approvato dal ministero della Salute con decreto del 13 maggio 2024. L’approvazione del progetto, redatto dal Servizio tecnico e presentato dall’Azienda sanitaria provinciale di Enna in base all’articolo 20 della Legge 67/88, è stata comunicata al commissario straordinario Mario Zappia e al responsabile unico del procedimento Salvatore Cordovana, dal dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute.

“Si ringrazia ancora una volta – ha affermato Zappia – l’assessorato regionale per l’attenzione che dimostra nei confronti della comunità della provincia di Enna. Il cospicuo finanziamento permetterà la realizzazione di importanti interventi tecnici nell’ospedale Basilotta, punto di riferimento della città di Nicosia e di un’ampia utenza residente nelle zone limitrofe anche fuori provincia”.

Finanziamenti anche per il Presidio di Piazza Armerina

Risorse in arrivo, come accennato, anche per l’adeguamento e la messa in norma dei locali del Presidio territoriale di assistenza (Pta) di Piazza Armerina, situato nell’edificio Corpo F, accanto all’ospedale Chiello, in contrada Bellia. In questo caso il finanziamento è pari a 1.800.000 euro ed erogato con una quota parte della Regione siciliana.

“L’approvazione del progetto – ha spiegato ancora Zappia – consentirà all’azienda di attivare con celerità le procedure per appaltare i lavori. La realizzazione degli interventi previsti per l’adeguamento e messa in norma dei locali del Pta di Piazza Armerina testimonia l’attenzione dell’Azienda e dell’assessorato regionale della Salute nei confronti dell’intera comunità locale”.

Oltre 15 milioni di euro, dunque (per l’esattezza 15,3) per il miglioramento dell’offerta sanitaria. Una risposta a chi, sempre con maggiore insistenza, chiede un rafforzamento dei servizi di cura locali per evitare ai cittadini i cosiddetti “viaggi della speranza”.