Niente più “lezioni di corsivoe” su Tik Tok, la “prof” Elisa Esposito lascia

"Danneggiata dalla piattaforma"

“Ho deciso di prendermi una pausa, nell’ultimo mese sono stata presa di mira – non so neanche io come – dalla piattaforma, nel senso che continua a eliminare e bannare i miei video e addirittura a togliermi il profilo. Ho perso il mio profilo Tiktok da un milione e mezzo (di follower, ndr) nove volte e per me che ci lavoro è grave. Ammetto che per questa cosa sono un po’ stressata e quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto, di nervoso e di rabbia”. Queste le parole di un’amareggiata Elisa Esposito, la giovane influencer salita alla ribalta di social e gossip grazie alle suel lezione di “corsivoe”.

L’influencer non si dà per vinta

Dunque, niente più “Amio”? “So già che le persone saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: vedere il fallimento della vita degli altri – afferma la giovane milanese. Ma sappiate che con me non sarà facile, io continuerò all’infinito. E per questo sono qui a dirvi che per il momento accantonerò TikTok ma continuerò a pubblicare tantissimi video su YouTube. Quindi, in poche parole, mi trasferisco”, ha aggiunto Esposito. Ma dal momento che ovunque vige il detto latino “de gustibus non est disputandum”, c’è da scommettere che saranno in tanti, tra gli utilizzatori di Tik Tok che – social dove si è fatta conoscere – la rimpiangeranno augurandosi un suo dietro front.