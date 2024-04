Nissan, si arricchisce il servizio di assistenza

Assistenza Nissan: i vantaggi di un'auto di cortesia gratuita e assistenza stradale 24/7, anche al di fuori del periodo di garanzia

Promessa Nissan, il programma di servizi di assistenza diventa ancora più ricco e completo. Punto di forza è l’auto di cortesia gratuita, erogata al cliente per qualsiasi tipo di intervento, sia di riparazione che di manutenzione (tagliando), anche al di fuori del periodo di garanzia.

Per accedere al servizio basta contattare una concessionaria Nissan, prendere un appuntamento per l’intervento e prenotare un’auto di cortesia. Altro punto di forza è l’assistenza stradale gratuita 24 ore su 24, 365 giorni all’anno anche al di fuori del periodo di garanzia: non importa l’età della vettura, basta che questa sia sottoposta a manutenzione programmata presso la rete Nissan.

Per vetture fuori garanzia, ogni tagliando dà diritto a 12 mesi di assistenza stradale gratuita. Da oggi, i clienti possono contare anche su un assistente personale che gli ricorda le scadenze degli interventi dei tagliandi e delle revisioni. La Promessa Nissan si arricchisce anche dell’estensione di garanzia, Nissan Extesa, e della manutenzione prepagata Nissan Experta.

I 3 anni di garanzia convenzionale possono essere estesi di 1 anno o 100.000km oppure di 2 anni o 100.000/150.000km, attraverso l’acquisto del pacchetto di servizi Extesa, trasferibile al nuovo proprietario in caso di vendita della vettura e il cui costo è rimborsabile in caso di furto o sinistro totale della vettura.

La scelta di estensione di garanzia può essere effettuata entro il 35° mese dalla data di prima immatricolazione. Infine, il cliente può acquistare pacchetti di 3, 4 o 5 tagliandi, bloccando così il prezzo della manutenzione programmata e risparmiare su ricambi e manodopera. Anche Nissan Experta è trasferibile in caso di vendita della vettura e può essere sottoscritto entro il 12° mese dalla prima immatricolazione.