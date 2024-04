Nissoria: via al Piano triennale dei Lavori pubblici

I progetti approvati dalla Giunta comunale sono stati redatti da Filippo Vincino in quanto responsabile della programmazione. Un programma di interventi che supera i 40 milioni di euro

NISSORIA – La Giunta municipale presieduta dal primo cittadino Rosario Colianni ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2024 redatti da Filippo Vicino in qualità di responsabile della programmazione.

A prendere parte all’adunanza è stato, fra gli altri, il segretario comunale Manlio Marini. Per la formulazione del progetto di programma si è tenuto conto delle previsioni e dello stato di attuazione di quello adottato nell’anno precedente, nonché dei mezzi finanziari di cui il Comune può disporre nel triennio, nonché di quelli che prevede di acquisire mediante assegnazioni da parte della Regione, dello Stato e di altre istituzioni pubbliche.

Le risorse ammontano a oltre 40 milioni di euro

Le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 saranno previste in sede di stesura del bilancio di previsione ed ammontano complessivamente a 40.340.350,30 euro.

Gli interventi previsti nel Piano delle opere pubbliche

Tra gli interventi presenti nel Piano, spalmati sulle tre annualità, figurano: la realizzazione di un impianto sportivo polivalente lungo la Ss 121 al Km 81+400 per un importo di quattro milioni e 650 mila euro; le opere di urbanizzazione primarie per insediamenti produttivi in contrada Panuzzi per un importo di due milioni e 570 mila euro; la riqualificazione ambientale Torrente Rinaldi e sistemazione viabilità parallela per un importo di due milioni di euro; la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzo municipale per un importo di un milione e cinquanta mila euro; interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei locali sede della protezione civile comunale per un importo di un milione e 450 mila euro.

“Il programma – ha detto il responsabile del Piano, Filippo Vicino – rappresenta le totalità delle iniziative che questo Ente intende realizzare in materia di opere pubbliche nel prossimo triennio. Il progetto consiste in uno o più interventi singoli individuati nell’ambito di ogni settore. Esso persegue il recupero, l’adeguamento e la ristrutturazione di opere esistenti, il completamento di quelle già avviate e la realizzazione di opere nuove; il fine è quello di raggiungere obiettivi di funzionalità dell’intero settore in relazione all’effettivo bacino di utenza. Ogni intervento dovrà essere corredato almeno da uno studio di fattibilità e se necessario o da progettazione definitiva o da progettazione esecutiva.”