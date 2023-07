Nissoria, speranza per i residenti di contrada Musa

Dopo vari colloqui tra Amministrazione e Libero Consorzio, è stato deciso di anticipare gli interventi previsti sulla Sp 36 per liberare gli abitanti della zona dai disagi causati dalla frana

NISSORIA (EN) – Il tema della viabilità è da anni un tasto dolente per molti cittadini, con le amministrazioni comunali che cercano di fare il possibile per limitare i disagi e farsi portavoce laddove gli interventi non sono di diretta competenza. Sono numerose, infatti, le Strade provinciali che vertono in condizioni critiche, causando grandi disagi alle comunità che abitano il territorio.

Come già raccontato negli scorsi mesi, a Nissoria la viabilità è un problema molto sentito, soprattutto nella Contrada Musa, dove una frana ha bloccato parte del passaggio della Sp 68. Negli scorsi mesi il sindaco Rosario Colianni ha incontrato nella sede del Libero Consorzio comunale di Enna i dirigenti competenti in tema di viabilità per trovare una soluzione che consenta ai cittadini residenti nel borgo Musa di poter di nuovo usufruire di collegamenti viari dignitosi. I tecnici hanno riferito però che su questo intervento, e su altri di secondaria importanza, esiste già uno stanziamento di 1.326.140 euro che sarebbe stato disponibile soltanto nel 2026.

A seguito di quel primo incontro, nelle scorse settimane, si è tenuto un secondo incontro sul tema, più precisamente con un sopralluogo sulla Sp 68 cui hanno preso parte, oltre al primo cittadino Colianni, il geometra Salvatore Ragonese, l’ingegnere Claudio Catania, il capo cantoniere Marcello Catalfo, il geometra Giuseppe Trovato e Franco Di Bilio. L’incontro è stato giudicato positivo e a breve verrà assegnato l’incarico di progettazione a un ingegnere e un geologo per l’eliminazione della frana e il ripristino della sede stradale. Il progetto iniziale di sviluppo dei lavori nel 2026 è quindi, almeno per la zona della contrada Musa, tramontato, accogliendo la richiesta del sindaco e degli oltre 120 cittadini risiedenti nel quartiere di Nissoria.

“Ringrazio tutti i tecnici del Libero Consorzio comunale – ha detto Colianni – per la loro sensibilità e disponibilità per la risoluzione del problema. Come primo cittadino, ma anche come semplice cittadino di Nissoria, sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto che permetterà a tutti i cittadini della contrada Musa di poter usufruire della Sp 68”.

“Mi premurerò di seguire costantemente le procedure – ha concluso il sindaco – per risolvere definitivamente e al più presto questo problema che attanaglia l’intera contrada e i molti residenti. Sarò sempre disponibile per i miei concittadini”.