Nomine Asp in Sicilia, Schifani: “Frizioni? Cose inventate. La Giunta farà proprio dovere”

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, prova a gettare acqua sul fuoco sul caso delle mancate nomine dei manager Asp.

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, prova a spegnere le polemiche sulla mancata nomina dei nuovi manager della Sanità dell’isola dopo la fumata nera delle scorse ore in maggioranza.

“Sulle nomine dei dirigenti della Sanità leggo tutti i giorni cose inventate o gossip sui giornali locali. Non sono abituato a questo tipo di stampa. Io vengo da un altro sistema“, commenta il presidente siciliano, riferendosi alle presunte ingerenze da parte di Forza Italia che sono state ribadite dalla Lega.

A quanto pare, infatti, gli Azzurri a Palazzo d’Orleans avrebbero fatto “saltare il banco” delle nomine, generando delle frizioni in seno alla maggioranza, causando l’irritazione delle altre forze politiche.

Schifani: “Esamineremo i 49 curricula dei dirigenti”

“La Giunta farà il proprio dovere, lavorerà ed esaminerà attentamente i curricula di tutti i 49 dirigenti condivisi dalla Commissione che ha lavorato con grande rigore e che è composta da persone di grandissimo rilievo e garanzia di terzietà”, ha aggiunto.

In occasione della riunione di maggioranza che si è svolta lunedì 16 ottobre è stata compiuta una scrematura dei nomi presenti nella lista dei potenziali nuovi manager. Nell’elenco figurerebbero anche molti dirigenti ancora in carica.

Faraone: “Maggioranza litiga, dovrebbe solo scegliere migliori”

Il Governo regionale dovrà esprimersi entro la data del 31 ottobre. Nel frattempo, però, non mancano le invettive delle opposizioni. “Mentre la politica litiga sulle nomine dei manager della sanità siciliana, basterebbe semplicemente scegliere i migliori, che spesso sono quelli senza sponsor, quelli che vorrebbero far valere semplicemente il proprio curriculum, gli ospedali chiudono i loro reparti per mancanza di personale medico”, ha commentato Davide Faraone di Italia Viva.

“La situazione è drammatica in tutte le province della Sicilia, raccogliamo continue testimonianze di medici, infermieri e pazienti”, ha aggiunto Faraone.

“Solo per fare due esempi: ad agosto all’ospedale di Caltagirone è stata temporaneamente sospesa l’attività di Stroke Unit della Neurologia per la gravissima carenza di personale medico; a Villa Sofia a Palermo chiude Ortopedia per lo stesso motivo, creando così l’effetto imbuto in altre strutture. I pazienti come le carte: smistati in altri ospedali pure fuori la provincia di residenza”, ha concluso l’esponente di Italia Viva.