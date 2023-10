Nomine manager Sanità in Sicilia, fumata nera in maggioranza: FI fa saltare il banco

Nulla di fatto in maggioranza per l'intesa sulle nomine della Sanità in Sicilia. La scelta deve arrivare entro il 31 ottobre.

Salta clamorosamente l’accordo in maggioranza per le nomine dei nuovi manager della Sanità in Sicilia. Non è stata infatti trovata l’intesa sui nomi nel corso del vertice che il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, aveva convocato nella giornata di lunedì 16 ottobre tra le forze di Governo regionale.

La deadline per l’indicazione dei prossimi manager della sanità siciliana è fissata per il 31 ottobre. Secondo alcune informazioni, a far saltare il tavolo del Centrodestra siciliano sarebbe stata Forza Italia.

Manager Asp Sicilia, tagliati diversi nomi

Attualmente, comunque, sarebbe stata effettuata un’ampia scrematura alla lista precedentemente presentata. Dall’elenco presentato dalla Commissione regionale, infatti, sarebbero stati indicati i soggetti “migliori” in base alle volontà dei partiti.

Nei giorni scorsi il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, aveva indicato il sorteggio come unico criterio plausibile per riuscire a indicare le giuste figure, “sulla base dei migliori per professionalità e competenza”.

Manager Asp Sicilia, Trizzino: “Nomina sia trasparente”

“La nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie deve avvenire in modo trasparente e nel rispetto delle competenze e delle professionalità documentate”, ha commentato l’ex deputato Giorgio Trizzino, che è tornato a svolgere la professione di medico a Palermo.

“È fondamentale che in questo momento di difficoltà in cui versa il nostro Sistema Sanitario, le nomine dei vertici di Asp ed ospedali vengano fatte secondo criteri che consentano di mettere al posto giusto le persone giuste”.

“Il metodo lo deve stabilire il Governo regionale ed esserne garante per i prossimi anni. Le lottizzazioni e le strumentalizzazioni lasciamole fuori da queste nomine che rappresentano per i cittadini siciliani la garanzia che si cerca il loro bene e non quello dei partiti”, ha concluso Trizzino.

Faraone: “Grave rinviare nomine oltre il 31 ottobre”

“Credo che rinviare ancora le nomine dei manager della sanità siciliana, oltre il 31 ottobre, sarebbe un pessimo segnale. Significherebbe solo che si è aperto ancora una volta il mercato delle vacche che blocca ogni decisione. Davvero un brutto segnale, ancora di più se in discussione c’è la salute dei siciliani”. Così Davide Faraone, parlamentare di Italia Viva.

“D’altronde io credo sia tutto molto semplice – aggiunge Faraone – la spartizione politica deve lasciare spazio al merito. La riforma per le nomine dei manager della sanità è stata già fatta, nel 2016, governo Renzi, i criteri per selezionare i migliori ci sono, vanno soltanto rispettati”.

“Se poi si mandano a casa tutti quei manager, che in questi anni hanno conseguito pessimi risultati, e vista la situazione della sanità siciliana non sono pochi, la lista è bella e pronta. Sottolineo mandati a casa, non mandati a far danni altrove con una semplice rotazione. È tempo di merito“, ha sottolineato ancora Faraone.