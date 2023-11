“Non amore”, i dieci campanelli d’allarme

È necessario riconoscere i segnali, mettersi in ascolto con quelle emozioni che ci avvertono che qualcosa nella relazione non va

La violenza sulle donne è un fenomeno allarmante. Occorre interiorizzare che questo fenomeno esiste, non si tratta di eventi isolati.

Non sono comportamenti sani se hanno a che vedere con il possesso e con un legame di tipo interdipendente.

Ecco i segnali per riconoscerli: