Non solo Scudetto: tutte le altre quote stagionali sulla Serie A

I colleghi di scommesse.org hanno confrontato i diversi siti scommesse alla ricerca di queste tipologie di quote disponibili per il prossimo campionato di Serie A

Come ogni anno, il campionato riparte e il cuore dei tifosi riprende a battere a mille. I supporter delle big ambiscono alla vittoria dello scudetto o quantomeno al raggiungimento delle posizioni in classifica che consentono di partecipare ad una delle tre competizioni europee il prossimo anno. Ripartono anche le quote dei siti per scommettere su chi vincerà il tricolore. Ma non c’è solo questo tipo di quota messa a disposizione dai portali di betting sulla Serie A. Ne esistono molte altre meno conosciute ma altrettanto interessanti. I colleghi di scommesse.org hanno confrontato i diversi siti scommesse alla ricerca di queste tipologie di quote disponibili per il prossimo campionato. Vediamone alcune.

Meno conosciuta di molte altre e più complessa, la scommessa con handicap asiatico resta comunque una delle più giocate. L’asian handicap è una tipologia di puntata che serve ad equilibrare i match impari e offrire agli scommettitori l’opportunità di seguire un modello di scommessa 1X2. Ad una delle squadre in gioco viene assegnato un ipotetico vantaggio o svantaggio iniziale, in modo che la scommessa venga coperta con maggiore facilità (+1, +2 e così via oppure -1, -2 e via oltre). Si utilizza per incontri caratterizzati da un notevole gap delle due formazioni. Esempio: un testa-coda come quello dello scorso campionato tra Napoli e Sampdoria (quote ipotetiche: 1.50 per i partenopei e 12.00 per i blucerchiati). La quota si associa allo svantaggio stabilito dal bookmaker. Puntare sulla vittoria del Napoli (di per sé poco appetibile perché scontata) con un handicap 1.50 -1 significa vincere la scommessa se gli azzurri avessero vinto con almeno due gol di scarto.

Scommesse particolari su eventi specifici della singola partita. Piuttosto semplici e intuitive ma alcune di loro decisamente insolite. Scommessa Primo calcio d’angolo, ossia quale squadra batterà il primo corner del match? Nel caso in cui non venga battuto nemmeno un calcio dalla bandierina, le scommesse saranno rimborsate. Prima rimessa laterale: quale squadra sarà la prima ad usufruirne? Anche qui saranno rimborsate qualora non ci sia nessuna rimessa (caso peraltro impossibile). Gol/no gol. Riusciranno a segnare una rete durante l’incontro? Le possibilità sono due: entrambe le squadre segnano almeno un gol durante l’incontro (gol) oppure una delle due, o entrambe, non riescono a violare la porta avversaria. Marcatore: riferita alla puntata sul giocatore che si ipotizza possa andare a rete nella partita stabilita. Miglior marcatore: si scommette su quale dei due calciatori proposti segnerà più gol nell’arco della gara in programma.

Sempre nell’ambito delle scommesse particolari su eventi specifici della singola partita ecco un’altra carrellata di puntate insolite. Rigore sì/no (relativo alla possibilità o meno che venga concesso un tiro dagli undici metri durante il match), rigore squadra 1 o squadra 2 (riferito a quelle che si stanno affrontando: ad esempio, rigore per il Sassuolo o per il Verona), espulsione sì/no (ci sarà un cartellino rosso durante i 90 minuti?), rigore sì/no con espulsione sì/no (combina il fallo da ultimo uomo che causa un tiro dagli undici metri), rigore sbagliato sì/no (da una delle due squadre). Autorete sì/no: ci sarà un autogol nei tempi regolamentari? Multigol: pronosticare se il numero di gol realizzati dalle due squadre nei tempi regolamentari è compreso nel range proposto dal bookmaker.

Entriamo ancora più in dettaglio ed ecco alcune scommesse davvero particolari e insolite. Ribaltone sì/no: per pronosticare se una delle due squadre vincerà l’incontro dopo essere stata in svantaggio. Il Ribaltone squadra 1 o Ribaltone squadra 2 si riferisce invece alla possibilità che la squadra specifica (la n°1 o la n°2, ad esempio Sassuolo e Verona che si affrontano) possa ribaltare il risultato e vincere. Margine di vittoria 4: bisogna pronosticare il margine con cui una delle due squadre batterà l’avversaria tra le 4 alternative proposte dal bookmaker. Margine vittoria 10: analoga alla precedente ma con 10 alternative di puntata.

Chiudiamo con le Race. Si tratta di scommesse a tempo, ma il termine si riferisce ad un minuto specifico dell’incontro. Esempio: 1X2 fino al 10° del primo tempo, al 30° della prima frazione, al 70° dell’incontro e così via. Pronosticare cioè l’andamento della gara ad un minutaggio specifico. Analoga è quella dei Gol nei minuti: in questo caso bisogna indovinare se una squadra in particolare andrà a rete segnando nell’intervallo stabilito dal bookmaker. Esempio: gol nei minuti 0.0 – 4.59 oppure gol nei minuti 0.0 – 24.59 e così via.

Qualunque sia il campionato scelto, Serie A, ai nastri di partenza il 18 agosto con il primo testa-coda dell’anno da vedere in streaming, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, i palinsesti offerti dagli operatori di betting coprono tutti i tornei. E non solo quelli appena menzionati, che rientrano tra le competizioni più appetibili. In genere si può scommettere sui match di ogni lega al mondo. L’importante è avere un minimo di esperienza e molta consapevolezza sul genere di puntata.