Non vuole fare decollare il suo ex: hostess inventa allarme bomba sull’aereo

Una hostess ha tentato per vendetta di sabotare il viaggio in aereo dell'ex compagno inventando un falso allarme bomba: è stata arrestata

Ha bloccato il volo Buenos Aires-Miami per amore. O, molto probabilmente, solo per vendetta.

Una hostess 47enne, Daniela Carbone, della compagnia Aerolineas Argentinas, ha infatti inviato un vocale Whatsapp al pilota del volo AR1304 dal telefono della figlia 21enne per lanciare un falso allarme bomba e impedire al suo ex fidanzato, uno steward a bordo del volo in partenza per gli Usa, di raggiungere la città dove risiederebbe la sua nuova fiamma.

L’hostess è stata arrestata

Così a terra, per i controlli del caso, sono rimasti 270 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, insieme altri dipendenti di Aerolineas. Alla fine delle ricerche non è stato rinvenuto alcun ordigno sospetto, ma la polizia aeroportuale è risalita alla hostess e l’ha ammanettata direttamente all’aeroporto.