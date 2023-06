Noto, inaugurato il depuratore di Testa dell’Acqua

L’impianto di Noto, fuori funzione da circa dieci anni, è stato riconsegnato alla Comunità dopo alcuni lavori di manutenzione straordinaria. Presto si interverrà anche sulla struttura di Passo Abate

NOTO (SR) – Il depuratore di Testa dell’Acqua, sito nel territorio comunale di Noto, da circa 10 anni non funzionante, è stato ufficialmente riconsegnato alla comunità cittadina, grazie ad un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato tutte le sezioni dell’impianto. Alla riattivazione dell’impianto di depurazione hanno preso parte il primo cittadino, Corrado Figura, il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Salvo Veneziano, i consiglieri comunali Tanasi e Giocastro, il Comandante Mazzara e alcuni componenti del Consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei dipendenti della società AspeCon che gestisce il servizio idrico a Noto: Federico Carpino, Aiello e Pippo Lombardo.

L’intervento, nello specifico, ha riguardato le apparecchiature elettromeccaniche: si è sostituita la pompa di sollevamento iniziale e si è proceduto alla revisione delle relative tubazioni e di tutte quelle parti necessarie per mettere in funzione il depuratore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Inoltre, è stato costruito e installato il supporto pompe dosaggio cloro; oltre al rifacimento del sistema di estrazione dei fanghi con sostituzione della elettropompa di tutte le tubazioni di estrazione e la realizzazione ed integrazione del filtro finale. L’impianto elettrico, invece, è stato totalmente rifatto, in quanto obsoleto e fuori norma, con la realizzazione di un impianto di illuminazione con lampade a led.

“Come avevamo promesso in campagna elettorale – ha dichiarato il sindaco Figura – anche il depuratore di Testa dell’Acqua, da circa 10 anni non funzionante, viene consegnato alla comunità, grazie a un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato tutte le sezioni dell’impianto”.

“L’intervento rientra tra i punti primari che l’Amministrazione ha posto in essere sin dall’insediamento – ha aggiunto il primo cittadino – . Come abbiamo sempre detto, nessuna esigenza sarà trascurata, nessun cittadino sarà lasciato indietro”. Un altro impianto di depurazione, presente nel territorio di Noto, che è stato oggetto, dopo anni, di lavori di manutenzione straordinaria è stato quello sito in località Passo Abate. L’obiettivo è stato quello di migliorare la capacità depurativa da tempo compromessa dalla vetustà delle apparecchiature esistenti. Sono previsti a breve interventi di riqualificazione del depuratore. Nella sezione iniziale di pretrattamento, l’attuale sistema, che prevede solo una grigliatura grossolana, sarà sostituito da un filtro rotativo a tamburo che già dalla fase iniziale abbatterà una buona parte dei materiali grossolani. Nelle due vasche di percolazione saranno sostituiti i distributori rotanti attualmente a due bracci con un nuovo sistema a 4 bracci avente un diametro di 12 metri.

È prevista, inoltre, la sostituzione di 3 elettropompe nella vasca di sollevamento iniziale, nel pozzetto di sollevamento dei percolatori e nel pozzetto di ricircolo. Infine, sarà effettuato anche il rifacimento di buona parte dell’impianto elettrico oramai obsoleto e fuori norma. I finanziamenti per gli interventi ai due impianti, a cui si dovranno aggiungere quelli del depuratore di Calabernardo, ammontano complessivamente a 300 mila euro.