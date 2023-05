A Noto inaugurato un centro diurno per l’autismo

La struttura, che si trova preso l’ospedale di Trigona, è una risposta terapeutica-riabilitativa dell’Asp di Siracusa alla cura dei bambini e degli adoloscenti con disturbi dello spettro autistico

NOTO – Inaugurato a Noto un centro diurno dell’Asp di Siracusa per i disturbi dello spettro autistico interamente pubblico. La sede del centro si trova presso l’ospedale Trigona, al terzo piano del corpo nuovo, ed è in collegamento con l’ambulatorio di Avola.

La struttura, grazie all’impegno dell’Ufficio Tecnico aziendale che in brevissimo tempo ha provveduto a completarne i lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria, è provvista di tutti i servizi con arredi e materiale, con locali adeguati per le attività degli utenti, dagli ambulatori alle stanze per il personale, alla cucina, all’ambiente per le attività ludico-terapeutiche e riabilitative complete di attrezzature sportive, alle stanze per gli incontri e le attività individuali e collettive.

Il centro diurno autismo di Noto è una risposta terapeutica-riabilitativa dell’Azienda alla cura dei bambini e degli adolescenti affetti da una condizione diffusa per la quale oggi esistono percorsi accertati scientificamente. E lo staff degli operatori pubblici reclutato risponde a questi criteri. Il percorso assistenziale del nuovo centro per l’autismo sarà particolarmente dedicato alla riabilitazione con l’applicazione di metodiche scientifiche da parte di personale specializzato provvisto delle certificazioni nazionali Aba.

Il centro diurno Asp che completa gli interventi che iniziano col centro per la diagnosi precoce (da 0 a 4 anni) presente nel capoluogo, si pone come risposta di continuità alle strategie tese a trattare l’autismo lungo un continuum di opportunità dove oltre agli operatori professionisti vengono addestrati i genitori e gli insegnanti a diventare co-terapeuti, seguendo cioè un metodo coerente di relazione col minore. In tal modo si offrono un numero di ore settimanali adeguate a dare risposte terapeutiche e margini di miglioramento a minori con questa specifica peculiarità con la quale vivono il mondo.

“E’ un momento importante per tutta la comunità della zona sud della provincia – ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – poiché oggi diamo a questo territorio un servizio che non c’era e che era tanto atteso da pazienti e familiari che non avranno più la necessità di faticosi trasferimenti dalla zona sud alla zona nord della provincia. Il Centro diurno pubblico di Noto si affianca a quello convenzionato già operativo da anni nella zona nord a Lentini e l’ubicazione scelta è non a caso quella di rispondere ai bisogni della zona sud. è uno dei tanti esempi di quanto stiamo facendo nell’ospedale di Noto e in tutta la zona sud per i cittadini, in sintonia con i sindaci che ringraziamo, così come in tutta la provincia di Siracusa”.

Il commissario straordinario, tra l’altro, ha ricordato gli interventi di adeguamento antisismico che si stanno realizzando, tra l’altro, all’ospedale di Noto e al Pta di Pachino, ed annunciato l’oramai imminente apertura del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Avola.

“Abbiamo lavorato tantissimo insieme alla Direzione generale dell’Asp di Siracusa – ha affermato il sindaco di Noto, Corrado Figura – per raggiungere oggi questo importante risultato per tutta la provincia di Siracusa e per la zona sud della provincia”. “In questi casi si fa squadra – ha aggiunto il sindaco di Avola Rossana Cannata – e in questo senso questa direzione dell’Asp ascolta le esigenze della comunità”. “E’ un momento davvero importante – ha detto il sindaco di Pachino Carmela Petralito -, si inaugura un servizio che mancava e viene meno quella solitudine che le famiglie hanno avvertito fino ad ora”.