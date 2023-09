VIDEO | Notte di fuoco nel Palermitano, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco: ecco dove

L'intero dispositivo di soccorso è stato impegnato per fronteggiare l'emergenza dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco

Intensa notte di lavoro per i vigili del fuoco di Palermo dalle 20 di ieri fino alle prime luci di oggi (22 settembre) sono stati espletato più di 40 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno interessato tutto il territorio provinciale.

Emergenza dettata dall’alta temperatura e dai venti di scirocco

L’intero dispositivo di soccorso presente al Comando è stato impegnato per fronteggiare l’emergenza dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco. È stato inoltre richiesto il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Nella prima serata di ieri 4 squadre sono state impegnate in via fichidindia/San Ciro per un incendio di sterpaglie e agrumeto in prossimità delle abitazioni ci sono volute diverse ore prima di riportare la situazione alla normalità.

Gli interventi in corso

Al momento sono in corso interventi ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi,Torretta e Prizzi. Dalle prime luci sono presenti in volo anche tre Canadair sulle località di Gratteri, Gibilrossa e Santa Cristina.