Parte della Sicilia ancora in allerta rossa per gli incendi, a Capaci il sindaco chiude le scuole

L’ultimo bollettino della Protezione civile Sicilia rinnova l’allerta rossa per rischio incendi, ancora Trapani, Palermo e Messina dove vi è il livello di allarme più elevato. Infatti oggi la provincia di Palermo, di Messina e non solo hanno fatto i conti con le fiamme. L’allarme sarà valida a partire dalle ore 00:00 del 22 settembre 2023.

Incendi e caldo, a Capaci scuole chiuse

Oltre l’allarme per gli incendi, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta “livello 1” gialla per le ondate di calore durante la giornata di domani, sia a Palermo sia a Catania. A Capaci, nonostante l’allerta del livello più basso il primo cittadino ha preso una particolare decisione: chiudere tutte le scuole.

Così ha comunicato tramite Facebook: “CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE PER ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER LE ALTE TEMPERATURE. È stata appena firmata una Ordinanza sindacale con cui è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di Capaci per le alte temperature previste per domani, VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2023” ha comunicato Pietro Puccio, primo cittadino del paesino in provincia di Palermo.

Immagine d’archivio