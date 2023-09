FOTO | Il territorio del Palermitano fa i conti con numerosi roghi, case minacciate e stop ai treni

Tantissimi roghi nella zona del Palermitano, i Vigili del fuoco sono attivi su più fronti. Qualche abitazione ha rischiato grosso

Per tutto il pomeriggio diverse squadre dei Vigili del fuoco e canadair sono state impegnate su due diversi fronti per domare e spegnere i roghi. Nel comune di Villafrati nelle località di Montagnola e Gelsi sono impegnate due squadre Vigili del fuoco, personale del Corpo forestale e due elicotteri. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a ricovero gregge, non ci sono persone coinvolte.

Roghi nel Palermitano, il tratto ferroviario minacciato Cinisi-Partinico

Le zone colpite dagli incendi

Il secondo fronte nella zona tra Zucco e Montelepre in località monte Palmeto l’incendio di vegetazione ha interessato la linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico, attualmente il traffico ferroviario è bloccato. Su questo fronte sono presenti due squadre a terra e un canadair. Inoltre i soccorritori hanno messo in salvo tre persone presenti nella propria abitazione che è stata minacciata dalle fiamme.