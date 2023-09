Sicilia di nuovo nella morsa degli incendi, fiamme alte in più province: residenti evacuati

Scoppiano nuovamente gli incendi in Sicilia, fiamme alte in più punti nelle province di Catania, Messina e Palermo. La situazione.

La Sicilia ripiomba nuovamente nell’incubo incendi a causa dei numerosi roghi che sono scoppiati in diversi punti dell’Isola nel corso di queste ore, contraddistinte dalla nuova allerta rossa diramata dalla Protezione civile regionale nelle province di Messina, Palermo e Trapani.

L’incendio a Barcellona Pozzo di Gotto

Nella serata di mercoledì 20 settembre diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate a spegnere un rogo scoppiato lungo le colline di Acquaficara, nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Le fiamme sono rimaste attive per tutta la notte, alimentate anche dal forte vento di scirocco che sta soffiando in queste ore nel Peloritano e minacciando le case vicine. Ingenti i danni riscontrati, con decine di ettari di terreno andati in fumo. Fortunatamente, non si registrano problemi alle persone.

Residenti evacuati a Militello Rosmarino

Altre fiamme si sono sviluppate anche in contrada Pigasi a Militello Rosmarino, sempre in provincia di Messina. In questa zona è stato necessario l’intervento di un elicottero della Forestale che ha provveduto a effettuare diversi lanci d’acqua dall’alto.

A causa della vicinanza delle fiamme con le abitazioni, alcuni residenti della zona sono stati fatti allontanare temporaneamente dalle case.

Fiamme a Catania e Palermo

Incendi si sono registrati anche in altre zone zone della Sicilia. Un rogo è avvenuto a Santo Stefano di Camastra (Messina), così come in contrada Signore Soccorso a Caltagirone, in provincia di Catania.

Nel capoluogo etneo è andato in fiamme anche un edificio abbandonato in via San Giuseppe La Rena, fortunatamente senza causare danni a persone o cose. Diversi incendi anche in provincia di Palermo, nei territori di Balestrate, Partinico e Termini Imerese.

Attese temperature roventi

Nelle prossime ore la situazione potrebbe continuare a rimanere tesa, anche a causa delle alte temperature previste. Per la giornata di domani, venerdì 22 settembre, sono attesi ancora picchi di 35-36 gradi in particolare nelle province di Catania e Siracusa.

Temperature elevate anche ad Agrigento, Messina e Palermo. In base alle previsioni potrebbe continuare a soffiare il vento di scirocco.