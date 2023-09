Vasto incendio sulle colline del Messinese, fiamme lambiscono ambitazioni

Vigili del fuoco impegnati per spegnere il rogo tra le colline di Acquaficara, in provincia di Barcellona Pozzo di Gotto

Dalla tarda serata di ieri (20 settembre), alcune squadre del Comando dei vigili del fuoco di Messina sono state impegnate per contrastare il vasto incendio che si è propagato tra le colline di Acquaficara, in provincia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Alcune abitazioni minacciate dall’incendio

Oltre alle squadre provenienti dal distaccamento dei vigili del fuoco di Milazzo e quella proveniente dal distaccamento nord di Messina, sul posto hanno lavorato il personale della Forestale regionale e della Protezione civile, in collaborazione congiunta, per l’estinzione dei vasti roghi e per la messa in sicurezza di alcune abitazioni minacciate dall’incendio.